Іран планує вбити Трампа: розвідка дізналася, як саме

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Ізраїльська розвідка попередила ЦРУ про плани Ірану вбити президента США Дональда Трампа й американських високопосадовців. Зокрема, їх планується «атакувати за допомогою безпілотників».

Про це пише ізраїльське видання Israel Hayom, посилаючись на високопоставлених ізраїльських й американських чиновників.

Реклама

Розвіддані Ізраїлю про плани Ірану також підтвердило інше західне розвідувальне агентство, заявили джерела видання.

Реклама

«Перспективи досягнення угоди між США та Іраном, навіть попередньої, значно зменшилися останніми днями, частково через розвідувальні дані, надані Моссадом ЦРУ, які свідчать, що Іран має намір атакувати президента Дональда Трампа та високопоставлених членів його адміністрації. Ці загрози були одними з головних факторів недавньої зміни підходу Трампа до переговорів з Тегераном», — зазначає медіа.

Ізраїль підтвердив розвідувальні дані на прохання американців, кажуть джерела. Інформація Моссаду вказує на конкретні загрози, включно з можливістю атак з використанням начинених вибухівкою БпЛА.

Високослужбовці США, які потенційно перебувають у групі ризику, обмежили свої публічні виступи на заходах просто неба, а дехто тимчасово переїхав з дому до безпечніших місць.

Нагадаємо, очільник Мінфіну США Скотт Бессент нещодавно переїхав зі свого будинку на військову базу через погрози його життю з боку Ірану.

Реклама

Водночас він заявляв, що не боїться погроз з боку Ірану.

Протягом останніх тижнів американські посадовці дійшли висновку, що підготовка Іраном змов проти чинних і колишніх представників влади США перейшла на більш просунутий етап. Частково такий висновок ґрунтувався на розвідувальних даних про погрози на адресу Бессента.

Наскільки серйозними є погрози на адресу Бессента, наразі невідомо.

Новини партнерів