«Усі будуть знищені»: Трамп пригрозив Ірану новими ударами

Дональд Трамп / © Associated Press

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Сполучені Штати можуть відновити військові удари по Ірану, якщо переговори щодо укладення ядерної угоди та розблокування Ормузької протоки не просунуться вперед.

Про це президент США Дональд Трамп заявив в інтерв’ю CNN.

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За словами американського лідера, подальший розвиток подій залежатиме від готовності Тегерана погодитися на «дуже серйозну угоду». Водночас Трамп охарактеризував Іран як «неплатоспроможну державу».

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Президент США також заявив, що вже завдав Ірану значних військових втрат і не виключає повторної атаки, якщо виникне така потреба.

«Щойно з’явилися дані, ви бачили це цього року: інфляція становить 301%. Я зробив би це (завдав удару по Ірану), якби виникла така необхідність. Я завдав їм дуже серйозного удару. Ви навіть не уявляєте, наскільки сильного. Тому вкрай малоймовірно, що мені доведеться це зробити», — сказав Трамп.

Він запевнив, що американські військові сили, розміщені в регіоні, залишаються повністю готовими до бойових дій. За словами президента, операція може розпочатися будь-якої миті після відповідного наказу.

«Ми готові до цього. У мене тут три авіаносці. Ще один щойно прибув. У нас їх три. Вони повністю готові до бою», — заявив глава Білого дому.

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Крім того, Трамп повідомив, що американська сторона вже визначила потенційні об’єкти для нових атак на іранській території. Серед них він назвав 38 мостів, які, за його словами, військові США здатні знищити протягом години.

«У нас на прицілі 38 мостів, які ми можемо знищити буквально за одну годину. Усі вони будуть знищені», — пригрозив президент.

Водночас Трамп наголосив, що не хотів би руйнувати інфраструктуру Ірану. Він пояснив свою позицію тривалим періодом, який знадобиться країні для відновлення зруйнованих об’єктів. За його оцінкою, цей процес може розтягнутися приблизно на десять років.

«Мені не подобається руйнувати мости. А міст — це найскладніша споруда для будівництва. На це йдуть роки, а я хороший будівельник», — додав Трамп.

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Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп назвав рішення розпочати війну проти Ірану правильним і таким, що відповідає довгостроковим інтересам США та всього світу.

Ми раніше інформували, що Росія передає ракети Ірану для війни проти США.

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