ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
168
Время на прочтение
2 мин

Иран планирует убить Трампа: разведка узнала, как именно

Спецслужбы получили информацию о сговоре Ирана с целью убить президента США.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Израильская разведка предупредила ЦРУ о планах Ирана убить президента США Дональда Трампа и американских чиновников. В частности, их планируется «атаковать с помощью беспилотников».

Об этом пишет израильское издание Israel Hayom, ссылаясь на высокопоставленных израильских и американских чиновников.

Разведданные Израиля о планах Ирана также подтвердили другое западное разведывательное агентство, заявили источники издания.

«Перспективы достижения соглашения между США и Ираном, даже предыдущего, значительно уменьшились в последние дни, частично из-за разведывательных данных, предоставленных Моссадом ЦРУ, свидетельствующих, что Иран намерен атаковать президента Дональда Трампа и высокопоставленных членов его администрации. Эти угрозы были одними из главных факторов недавнего изменения подхода Трампа к переговорам с Тегераном», — отмечает медиа.

Израиль подтвердил разведывательные данные по просьбе американцев, говорят источники. Информация Моссада указывает на конкретные угрозы, включая возможность атак с использованием начиненных взрывчаткой БпЛА.

Высокослужащие США, потенциально находящиеся в группе риска, ограничили свои публичные выступления на мероприятиях под открытым небом, а некоторые временно переехали из дома в более безопасные места.

Напомним, глава Минфина США Скотт Бессент недавно переехал из своего дома на военную базу из-за угроз его жизни со стороны Ирана.

В то же время, он заявлял, что не боится угроз со стороны Ирана.

В последние недели американские чиновники пришли к выводу, что подготовка Ираном заговоров против действующих и бывших представителей власти США перешла на более продвинутый этап. Частично такое заключение основывалось на разведывательных данных об угрозах в адрес Бессента.

Насколько серьезны угрозы в адрес Бессента, пока неизвестно.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie