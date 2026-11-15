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Иран планирует убить Трампа: разведка узнала, как именно
Спецслужбы получили информацию о сговоре Ирана с целью убить президента США.
Израильская разведка предупредила ЦРУ о планах Ирана убить президента США Дональда Трампа и американских чиновников. В частности, их планируется «атаковать с помощью беспилотников».
Об этом пишет израильское издание Israel Hayom, ссылаясь на высокопоставленных израильских и американских чиновников.
Разведданные Израиля о планах Ирана также подтвердили другое западное разведывательное агентство, заявили источники издания.
«Перспективы достижения соглашения между США и Ираном, даже предыдущего, значительно уменьшились в последние дни, частично из-за разведывательных данных, предоставленных Моссадом ЦРУ, свидетельствующих, что Иран намерен атаковать президента Дональда Трампа и высокопоставленных членов его администрации. Эти угрозы были одними из главных факторов недавнего изменения подхода Трампа к переговорам с Тегераном», — отмечает медиа.
Израиль подтвердил разведывательные данные по просьбе американцев, говорят источники. Информация Моссада указывает на конкретные угрозы, включая возможность атак с использованием начиненных взрывчаткой БпЛА.
Высокослужащие США, потенциально находящиеся в группе риска, ограничили свои публичные выступления на мероприятиях под открытым небом, а некоторые временно переехали из дома в более безопасные места.
Напомним, глава Минфина США Скотт Бессент недавно переехал из своего дома на военную базу из-за угроз его жизни со стороны Ирана.
В то же время, он заявлял, что не боится угроз со стороны Ирана.
В последние недели американские чиновники пришли к выводу, что подготовка Ираном заговоров против действующих и бывших представителей власти США перешла на более продвинутый этап. Частично такое заключение основывалось на разведывательных данных об угрозах в адрес Бессента.
Насколько серьезны угрозы в адрес Бессента, пока неизвестно.