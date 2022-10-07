Деокупация Луганщины: ВСУ вошли в Макеевку (видео)

Украинские военные показали видео из, вероятно, освобожденной Макеевки в Луганской области.
Украинские военные вошли в село Макеевка Луганской области.
Об этом сообщили бойцы 198 батальона ТРО.
"ВСУ продолжает освобождать нашу родную Сватовщину. Село Макеевка — это Украина", — подчеркнули украинские защитники.
Следует отметить, что официального подтверждения от Генштаба ВСУ пока нет.
Увольнение Луганщины: что известно
О начале деоккупации Луганской области официально стало известно 5 октября. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что Вооруженные силы Украины в некоторых населенных пунктах области уже подняли украинские флаги.
Уже вечером глава области сообщил, что ВСУ освободили шесть населенных пунктов Луганщины.
В свою очередь, российские войска на оккупированной территории Луганской области начали готовиться к наступлению Вооруженных сил Украины и своего бегства. Оккупанты минируют инфраструктурные объекты, здания и территории.
В результате Гайдай посоветовал жителям оккупированных территорий в области выехать как можно дальше от линии фронта или находиться рядом с укрытиями.
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