Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Деокупация Луганщины: ВСУ вошли в Макеевку (видео)

Дата публикации
Просмотры
11к
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Деокупация Луганщины: ВСУ вошли в Макеевку (видео)

Скриншот с видео

Украинские военные показали видео из, вероятно, освобожденной Макеевки в Луганской области.

Украинские военные вошли в село Макеевка Луганской области.

Об этом сообщили бойцы 198 батальона ТРО.

"ВСУ продолжает освобождать нашу родную Сватовщину. Село Макеевка — это Украина", — подчеркнули украинские защитники.

Следует отметить, что официального подтверждения от Генштаба ВСУ пока нет.

Увольнение Луганщины: что известно

О начале деоккупации Луганской области официально стало известно 5 октября. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что Вооруженные силы Украины в некоторых населенных пунктах области уже подняли украинские флаги.

Уже вечером глава области сообщил, что ВСУ освободили шесть населенных пунктов Луганщины.

В свою очередь, российские войска на оккупированной территории Луганской области начали готовиться к наступлению Вооруженных сил Украины и своего бегства. Оккупанты минируют инфраструктурные объекты, здания и территории.

В результате Гайдай посоветовал жителям оккупированных территорий в области выехать как можно дальше от линии фронта или находиться рядом с укрытиями.

Читайте также:

Идет зачистка: Гайдай обратился к жителям Луганской области

Идет зачистка: Гайдай обратился к жителям Луганской области

Похожие темы:

Следующая публикация