Деокупация Луганщины: ВСУ вошли в Макеевку (видео)

Украинские военные показали видео из, вероятно, освобожденной Макеевки в Луганской области.

Украинские военные вошли в село Макеевка Луганской области.

Об этом сообщили бойцы 198 батальона ТРО.

"ВСУ продолжает освобождать нашу родную Сватовщину. Село Макеевка — это Украина", — подчеркнули украинские защитники.

Следует отметить, что официального подтверждения от Генштаба ВСУ пока нет.

Увольнение Луганщины: что известно

О начале деоккупации Луганской области официально стало известно 5 октября. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что Вооруженные силы Украины в некоторых населенных пунктах области уже подняли украинские флаги.

Уже вечером глава области сообщил, что ВСУ освободили шесть населенных пунктов Луганщины.

В свою очередь, российские войска на оккупированной территории Луганской области начали готовиться к наступлению Вооруженных сил Украины и своего бегства. Оккупанты минируют инфраструктурные объекты, здания и территории.

В результате Гайдай посоветовал жителям оккупированных территорий в области выехать как можно дальше от линии фронта или находиться рядом с укрытиями.

Читайте также: