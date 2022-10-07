Під Бахмутом українські армійці розбили позиції росіян

Бахмут ворог штурмує піхотою і накриває артилерійським вогнем, та українські армійці розбили їхні позиції. Обстріл міста і околиць зафіксувала камера ТСН.

Вже кілька місяців окупанти намагаються продавити цю ділянку фронту, яка нині найгарячіша на Донеччині. Тут постійні звуки розривів, наша артилерія працює по ворожій, а та, у відповідь по Бахмуту.

Позиції наших воїнів штурмують підрозділи ЧВК "Вагнер". Та за увесь час боїв, поки українська армія звільняє міста і села, росіянам тут вдалось просунутись хіба на кілька сот метрів.

Просто під час зйомки ТСН розгортається бій за трасу біля Бахмута. Після ранкової поразки російської піхоти окупанти взялись за звичну тактику - вогневий вал, винищують артилерією все на шляху до міста. У відповідь вступає батарея арти та ще мінометні розрахунки українців, артилеристи знищують ворожу позицію десь за пагорбом.

Хлопці на цій лінії фронту на артилерійський обстріл вже майже не реагують, їхнє завдання влаштувати засідку на ворожу авіацію.

Військовий Вано має на рахунку вже шість ворожих російських пташок. Свою першу - російський винищувач Су-34, збив ще під Балаклією, яку навесні боронив його підрозділ. Тепер біля Бахмута продовжує збільшувати рахунок. " Я маю зробити накол. Привести "Іглу" в бойовий стан, прицілитись, захопити ціль, якщо ціль захоплена, вибрати момент пуску та пустити ракету. Далі все залежить від ракети - долетить чи не долетить", - каже військовий.

Вано працювати з ракетним комплексом "Ігла" навчився просто на полі бою, на початку великої війни. Правда останні дні хлопці лишаються без роботи - польоти російських літаків тепер рідкість, бо там знають, на них тут чекають прицільні постріли.

Нагадаємо, Росія канула на посилення своєї армії на Донеччині підкріплення з 500 відмобілізованих кримінальних злочинців, а от керувати ними призначили офіцерів з числа колишніх російських правоохоронців.

А ще командування військ РФ видало розпорядження вилучити мобільні телефони в усіх мобілізованих.

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