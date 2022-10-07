На півдні України росіяни здаються у полон з технікою

Окупанти, які потрапили на південь України деморалізовані і налякані, тож здаються у полон з технікою, йдеться в ТСН.

Від піхоти на землі, авіації у небі, гармашів у полях фронт тріщить. Рашисти відступають, а на деяких ділянках здаються у полон, зокрема - нещодавно мобілізовані. "Є перші випадки здачі в полон, почали техніку у них забирати. Якщо чесно, вони дуже деморалізовані - на Снірурівському напрямку офіцери втекли, лишили солдат самих. Не знають, що робити, бо з того боку загряд отряди з чеченців, а перед ними – ми", - каже генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко.

Опинилися в полоні 12 солдат ворога, які видають себе за горлівських і єнакіївських мобілізованих, але серед них є росіяни. Кажуть, їх використали свої як гарматне м'ясо. "11 вересня погрузили на КАМАЗ, сказали, що переїздимо, а вивезли в поле", - розповідає полонений.

Щоденні бої не припиняються ані вдень, а ні вночі. Окупанти розуміють, що їхні плани закріпитися на Херсонщині і частині Миколаївщині провалилися, тому нищать усе на своєму шляху села, зрошувальні системи і ферми.

Нагадаємо, що з перехоплень ГУР чути, як окупант розповідає дружини телефоном, що новоприбулі мобілізовані просто "зникають". "У нас 60 людей зникло безвісти... 65. З мобілізованих. Тільки приїхали і наступного дня зникли", – сказав у розмові військовий РФ.

Окрім того поскаржився, що українські війська дуже тиснуть на них.

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