На юге Украины россияне сдаются в плен с техникой

Попавшие на юг Украины оккупанты деморализованы и напуганы, поэтому сдаются в плен с техникой, говорится в ТСН.

От пехоты на земле, авиации в небе, пушкарей в полях фронт трещит. Рашисты отступают, а на некоторых участках сдаются в плен, в частности – недавно мобилизованные. "Есть первые случаи сдачи в плен, начали технику у них забирать. Если честно, они очень деморализованы – на Снируровском направлении офицеры скрылись, оставили солдат самих. Не знают, что делать, потому что с той стороны заряд отряды из чеченцев, а перед ними – мы", — говорит генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.

Оказались в плену 12 солдат врага, выдающих себя за горловских и енакиевских мобилизованных, но среди них есть русские. Говорят, их использовали свои как пушечное мясо. "11 сентября погрузили на КАМАЗ, сказали, что переезжаем, а вывезли в поле", – рассказывает пленный.

Ежедневные бои не прекращаются ни днем, ни ночью. Оккупанты понимают, что их планы закрепиться на Херсонщине и части Николаевщины провалились, поэтому уничтожают все на своем пути села, оросительные системы и фермы.

Напомним, что из перехватов ГУР слышно, как оккупант рассказывает жены по телефону, что новоприбывшие мобилизованные просто "исчезают ". "У нас 60 человек пропали без вести... 65. Из мобилизованных. Только приехали и на следующий день исчезли", – сказал в разговоре военный РФ.

Кроме того, пожаловался, что украинские войска очень давят на них.

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