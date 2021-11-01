Как использовать опавшие яблоки с пользой для сада и огорода

Как использовать опавшие яблоки с пользой для сада и огорода

Осенью перед владельцами частных участков стоит множество задач: нужно собрать осенние фрукты, переработать их, подготовить сад к зимнему периоду. Больше всего проблем возникает с плодовыми деревьями, особенно яблонями, которые часто дают обильный урожай.

Когда яблок становится очень много, они начинают падать и гнить. Конечно, можно просто выбросить лишние плоды, но падалицу лучше использовать с пользой для сада и огорода. ТСН.ua подготовил для вас 5 идей, что делать с опавшими яблоками.

Компост из яблок, травы, листьев и ботвы

Поскольку любые плоды являются органикой, они прекрасно подходят для создания качественного компоста. Однако здесь существует несколько важных правил:

не берите яблоки, которые обрабатывались пестицидами в течение последних 3 месяцев;

плоды, упавшие с больного дерева, не подходят для создания компоста, также не следует использовать фрукты, если они подверглись нашествию вредителей;

для получения подкормки, которая будет богата полезными веществами, следует сочетать падалицу с ботвой огородных культур, опавшей листвой, сухой травой.

Старайтесь собирать яблоки под деревьями каждые 2-3 дня и регулярно добавлять новые слои для будущего компоста.

Чтобы приготовить органическое удобрение, выкопайте яму или возьмите достаточно большую емкость из дерева, пластика. Далее выполняйте следующие действия:

дно выстелите слоем из соломы, скошенной травы или небольших ветвей;

возьмите нож или топор, и порубите яблоки на части;

выложите в емкость или яму измельченные плоды вместе с землей;

чтобы влага не испарялась, сверху будущий компост необходимо прикрыть полиэтиленовой пленкой;

периодически перемешивайте содержимое ямы (емкости) и поливайте его водой.

В среднем для приготовления яблочного компоста нужно 3 месяца. Если вы хотите ускорить этот процесс, можно добавлять специальные средства, продаваемые в магазинах.

Для обогащения компоста азотом, рекомендуется смешивать яблоки с ботвой, листьями, скошенной травой (особенно одуванчиком), корой деревьев, бумагой, соломой. Эти материалы, вступая в контакт с воздухом, водой и теплом, производимым во время образования бактерий, помогают быстрее разложить органику.

Помните, что запах компоста не должен быть неприятным. Если появилась вонь, это означает, что вы приготовили удобрение неправильно. Когда запах напоминает тухлые яйца – встряхните компост и добавьте солому. А вот если пахнет аммиаком, насыпьте сверху рваный картон.

Яблочный компост подходит для прикормки разнообразных ягодных культур, в том числе ежевики, малины, клубники, смородины, крыжовника. Такое удобрение поможет оградить кусты от вредителей и болезней, улучшить урожайность и ускорить рост.

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Жидкое органическое удобрение из яблок

Оно считается очень питательным, поэтому его можно использовать на огороде вместо перегноя. Для приготовления яблоки заливают водой, чтобы заставить их бродить. В качестве емкости можно взять бидон или пластиковую бочку. Главное, чтобы крышка максимально плотно прилегала к сосуду.

Создавать подкормку таким методом нужно в несколько этапов:

мелко порубите плоды;

половину или треть емкости наполните измельченными яблоками;

добавьте воды (когда наливаете жидкость, она не должна заполнить всю бочку. Оставьте хотя бы 20 см);

плотно закройте сосуд и поставьте в теплое место, желательно на солнце.

Через две недели полученную жидкость следует перемешать и можно использовать. Жидкое удобрение отлично подходит для прикормки картофеля. Для этого отходы следует вылить между рядами и прикопать.

"Ленивое" яблочное удобрение для сада

Если вы не хотите тратить время на приготовление компоста, можно использовать гнилые яблоки для подкормки почвы. Опавшие плоды могут за короткое время повысить урожайность садовых деревьев и растений. Просто повторите следующие этапы:

порубите плоды на мелкие части;

сделайте небольшие канавки вокруг тех растений, кустов и деревьев, которые вы хотите прикормить;

перемешайте почву, скошенную траву, ботву с яблоками и выложите смесь в канавки;

сверху закройте опавшей листвой и перегноем;

засыпьте землей.

В течение следующих двух недель удобрение из яблок будет перегнивать, насыщая почву полезными веществами. Клетчатка, являющаяся важным компонентом фруктов, станет прекрасной средой для размножения бактерий и других микроорганизмов. Поэтому плодородный слой увеличится, а сама земля будет более рыхлой и лучше удержит влагу внутри.

Создание "теплых" или "высоких" грядок для ранних сортов овощей

С помощью падалицы создают теплые (высокие) грядки, которые используются весной для посадки некоторых сортов растений, например огурцов, помидоров, перцев. Если их посадить сразу в подготовленную почву, то корни попадают в питательную среду. Потому культура быстрее растет и лучше плодоносит.

Чтобы сделать теплую грядку с помощью опавших яблок, нужно:

выкопать на ее месте траншею (глубиной как острие лопаты);

выложить падалицу, засыпать сверху перегноем;

застелить травой с землей и добавить удобрения, чтобы образовался небольшой холм.

Не забывайте периодически поливать высокие грядки и использовать разные биологические средства для ускорения разложения яблок. Не рекомендуется брать заплесневевшие фрукты, а также плоды, упавшие с больных деревьев.

Складывание опавших яблок для будущих посадок

Если вы уже подготовили достаточное количество высоких грядок и сделали достаточно компоста, а падалица еще осталась, из нее можно сделать "погребение". В таких местах хорошо высаживать весной бахчевые: баклажаны, кабачки, патиссоны, тыквы. Для этого выкопайте достаточно большую яму и складывайте туда слоями опавшие яблоки, почву и листья. Подобный метод используется при создании яблочного компоста. Уже в следующем году вы сможете собрать отличный урожай.

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