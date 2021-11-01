Як використовувати опалі яблука з користю для саду та городу

Як використовувати опалі яблука з користю для саду та городу

Восени перед господарями стоїть багато задач: потрібно зібрати осінні фрукти, переробити їх, підготувати ділянку до зимового періоду. Найбільше проблем виникає з плодовими деревами, особливо яблунями, які часто дають рясний урожай.

Коли яблук стає дуже багато, вони починають падати і гнити. Звичайно, можна просто викинути зайві плоди, але падалицю можна використати з користю для саду та городу. ТСН.ua підготував для вас 5 ідей, що робити з опалими яблуками.

Компост з яблук, трави, листя та бадилля

Так як будь-які плоди є органікою, вони прекрасно підходять для створення якісного компосту. Проте тут існує кілька важливих правил:

не беріть яблука, які оброблялися пестицидами протягом останніх 3 місяців;

плоди з хворого дерева не підходять для створення компосту, також не варто використовувати фрукти, якщо вони піддалися нападу шкідників;

для отримання підгодівлі, яка буде багатою на корисні речовини, варто поєднувати падалицю з бадиллям городніх культур, опалим листям, сухою травою.

Намагайтеся збирати яблука під деревами кожні 2-3 дні і регулярно додавати нові шари для майбутнього компосту.

Щоб приготувати органічне добриво викопайте яму, або візьміть досить велику ємність з дерева чи пластику. Далі виконуйте наступні дії:

дно вистеліть шаром з соломи, скошеної трави чи невеликих гілок;

візьміть ножа чи сокиру та порубайте яблука на частини;

викладіть в ємність або яму подрібнені плоди разом з землею;

щоб волога не випаровувалася, зверху майбутній компост необхідно прикрити поліетиленовою плівкою;

періодично перемішуйте вміст ями (ємності) та поливайте його водою.

В середньому для приготування яблучного компосту потрібно 3 місяці. Якщо ви бажаєте пришвидшити цей процес, можна додавати спеціальні засоби, які продаються в магазинах.

Для збагачення компосту азотом, рекомендується додавати до його вмісту бадилля, листя, скошену траву (особливо кульбабу), кору дерев, папір, солому. Ці матеріали, вступаючи в контакт з повітрям, водою та теплом, що виробляється під час утворення бактерій, допомагають швидше розкласти органіку.

Пам’ятайте, що запах компосту не повинен бути неприємним. Якщо з’явився сморід, це означає, що ви приготували добриво неправильно. Коли запах нагадує тухлі яйця — розтрусіть компост і додайте солому. А ось якщо пахне аміаком, насипте зверху рваний картон.

Яблучний компост підходить для підгодовування різноманітних ягідних культур, в тому числі ожини, малини, полуниці, смородини, аґрусу. Таке добриво допоможе захистити кущі від шкідників та хвороб, покращити урожайність та пришвидшити ріст.

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Рідке органічне добриво з яблук

Воно вважається дуже поживним, тому його можна використовувати на городі замість перегною. Для його приготування яблука заливають водою, щоб змусити їх бродити. В якості ємності можна взяти бідон чи пластикову бочку. Головне, щоб кришка максимально щільно прилягала до посудини.

Створювати підгодівлю таким методом потрібно в декілька етапів:

дрібно порубайте плоди;

половину або третину ємності заповніть подрібненими яблуками;

додайте води ( коли наливаєте рідину, вона не повинна заповнити всю бочку. Залишіть хоча б 20 см);

щільно закрийте посудину і поставте в тепле місце, бажано на сонці.

Через два тижні отриману рідину потрібно перемішати і можна використовувати. Рідке добриво чудово підходить для підгодовування картоплі. Для цього відходи потрібно вилити між рядами та прикопати.

“Ліниве” яблучне добриво для саду

Якщо ви не хочете тратити час на приготування компосту, можна використовувати гнилі яблука для підгодівлі ґрунту. Опалі плоди можуть за короткий час підвищити врожайність садових дерев і рослин. Просто повторіть наступні етапи:

порубайте плоди на дрібні частини;

зробіть невеликі канавки навколо тих рослин, кущів і дерев, які ви хочете підгодувати;

перемішайте ґрунт, скошену траву, бадилля з яблуками і викладіть суміш у канавки;

зверху закрийте опалим листям та перегноєм;

засипте землею.

На протязі наступних двох тижнів добриво з яблук буде перегнивати, насичуючи ґрунт корисними речовинами. Клітковина, яка є важливим компонентом фруктів, стане чудовим середовищем для розмноження бактерій і інших мікроорганізмів. Тому родючий шар збільшиться, а сама земля буде більш пухкою і утримуватиме вологу значно краще.

Створення “теплих” або “високих” грядок для ранніх сортів городини

За допомогою падалиці створюють теплі (високі) грядки, які використовуються весною для висаджування деяких сортів рослин, наприклад, огірків, помідорів, перців. Якщо їх посадити відразу в підготовлений ґрунт, то коріння потрапляє в живильне середовище. Тому культура швидше росте і краще плодоносить.

Щоб зробити теплу грядку за допомогою опалих яблук, потрібно:

викопати на її місці траншею (глибиною як вістря лопати);

викласти падалицю, засипати зверху перегноєм;

застелити травою з землею та додати добрива, щоб утворився невеликий пагорб.

Не забувайте періодично поливати високі грядки та використовувати різні біологічні засоби для пришвидшення розкладання яблук. Не рекомендується брати запліснявілі фрукти, а також плоди з хворих дерев.

Складування опалих яблук для майбутніх посадок

Якщо ви вже підготували достатню кількість високих грядок та зробили досить компосту, а падалиця ще залишилася, з неї можна зробити “поховання”. В таких місцях добре висаджувати весною баштанні: баклажани, кабачки, патисони, гарбузи. Для цього викопайте досить велику яму і складайте туди шарами опалі яблука, ґрунт та лист. Схожий метод використовується при створенні яблучного компосту. Вже наступного року ви зможете зібрати чудовий урожай.

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