Підготовка городу до зими: 9 способів підготовки грунту восени

Осіння обробка землі здатна покращити її родючість, допомагає в боротьбі з хворобами та шкідниками, зменшує кількість бур’янів на городі.

ТСН.ua дізнався, як доглядати за грунтом восени, щоб побачити результати вже наступного року.

Більшість городників-початківців з настанням осені залишають турботи позаду і не звертають особливої уваги на свої грядки. Однак ті, які мають досвід в городництві, добре знають, що саме від стану землі зимою багато в чому залежить майбутній урожай. Тому перед заслуженим відпочинком проводиться осіння обробка грунту.

Крок 1: Очищення та обробка грядок після збору врожаю

Головне правило отримання хорошого врожаю з мінімальними затратами часу та сил — бути акуратними та не нехтувати чистотою. Якщо не прибрати з грядок сухе бадилля, залишки рослин та інше сміття відразу після збору городини, на них можуть дозріти спори хвороботворних грибів. Вони спокійно переносять низькі температури та заражають культури наступного сезону.

Тому, навіть якщо ви уважно збирали врожай цього року, не полініться пройтися по грядкам ще раз. На них могли накопичитися нанесені вітром бур’яни, залишки рослин, суха трава, опале листя. Їх всіх потрібно віднести до компостної ями, а уражені хворобою рештки — викинути.

Крок 2: Культивація грунту осінню та розпушування верхнього шару

Відразу після прибирання залишків рослин необхідно приступити до розпушування верхнього шару (на глибині не менше 3 см). Це потрібно зробити до настання стійких холодів, так як розпушування стимулює активний ріст бур’янів. Щоб не було необхідності в ретельній прополці весною, варто ще до заморозків приступити до наступного кроку.

Крок 3: Перекопування та обробка землі на зиму

Саме цей етап вважається найважливішим при підготовці грунту для наступної весни. Перекопування допомагає значно покращити структуру землі, особливо, якщо на вашій ділянці вона має глинисту основу. Важливо розпочати роботу до настання затяжних дощів: якщо грунт сильно намокне, перекопувати його не рекомендується, адже він буде сильно затоптуватися.

Перекопувати грядки радять на глибину до 15 см та перевертати землю, щоб нові паростки бур’янів залишилися внизу. Ретельно вирівнювати грунт не варто — на нерівній поверхності краще накопичується сніг, а з ним і волога.

Перекопування особливо корисне для важких грунтів та майже не дає результату на піщаних. Чому цей процес настільки важливий для обробки землі під зиму?

покращення структури — в землі з’являються повітряні пустоти, в які краще проникає кисень, а він потрібен для засвоєння рослинами корисних речовин та приймає участь у “диханні” коріння;

зниження зараженості грядок хворобами і шкідниками — гнізда шкідників руйнуються, до них починає надходити холодне повітря, перевернуті грудки землі краще промерзають взимку, що сприяє їх знезараженню;

зменшення кількості однорічних бур’янів — ніжні молоді сходи швидко промерзають та гинуть;

більш раціональне використання вологи від снігу — коли сніговий покрив починає танути, вода не стікає по сторонам, а надходить всередину та глибоко вбирається землею.

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Крок 4: Знезараження грунту восени: чим підлікувати землю

Якщо посаджені раніше культури були пошкоджені різноманітними хворобами, не забудьте знезаразити грунт перед зимовим періодом. Для цього підійде не лише перекопування, але й посів спеціальних сидератів — рослин, яких вирощують на ділянках тимчасово для покращення структури землі (наприклад, чудово підходить біла гірчиця). Чим обробити землю від шкідників? Не забудьте внести до грунту коров’ячий перегній, попіл, ошпарити його окропом та додати будь-який хімічний засіб, наприклад мідний та залізний купорос.

Обробка землі мідним купоросом проводиться після завершення дачного сезону. Це універсальний спосіб продезінфікувати грунт в домашніх умовах. Особливо він підходить для обробки теплиць, коли потрібно очистити зовнішню та внутрішню сторони конструкцій від грибка та личинок шкідників.

Обробка грунту залізним купоросом проводиться, коли потрібно провести боротьбу з шкідливими мікроорганізмами та грибками. Це популярний та недорогий засіб для отримання рясного врожаю.

За можливості рекомендується закласти в перекопані грядки вегетативну масу чорнобривців. Якщо ж під рукою немає цих декоративних рослин, розкладіть по рядкам солому та підпаліть її. Таке лікування землі восени допоможе позбутися багатьох хвороб та підготуватися до наступного сезону.

Крок 5: Добриво — чим обробити землю на зиму

Саме під час осіннього перекопування рекомендовано вносити більшу частину добрив для майбутнього врожаю. В цей період добре “заряджати” землю не лише органікою (компост з опалих яблук, листя, трави, перегною), але й калієм та фосфором. Не забудьте про осіннє вапнування грунту, його окиснення.

Чим обробити землю під зиму? Найкращими варіантами для цього є наступні засоби:

Свіжий перегній — восени його необхідно вносити під посадку гарбузових культур (дині, кабачки, гарбузи), огірків, селери, кропу, пізньої капусти. Якщо в гній добавлено багато тирси або соломи, не забудьте про підживлення азотом; Компост — його можна вносити як весною, так і восени. Якщо робити це лише в осінній період, частина поживних речовин буде вимиватися з талими водами. Але при цьому органіка краще перемішується з грунтом. Зазвичай смородину, малину, полуницю, яблуні та інші плодові культури обробляють саме після збору врожаю. Цікаво, що в якості добрива підійде не лише компост, але й такі звичайні речі, як кавова гуща. Торф — незважаючи на низьку кількість поживних речовин, саме він є популярною добавкою для покращення структури грунту. Вводити торф краще саме восени. Попіл, крейда, вапно — вапнування грунту проводять лише в осінній період, так як ця речовина значно сповільнює засвоєння фосфору. Крейда та попіл потрібні, щоб зменшити кислотність землі. Мінеральні добрива — осінню їх вносять лише під багаторічні культури. В цей список обов’язково входять фосфор, калій, азот.

Крок 6: Створення теплих грядок

Формування теплих грядок допомагає господарям використати усі рослинні залишки з користю для городу. Для цього викопують траншеї, в які складають бадилля, опале листя, суху траву та невеликі обрізані гілки. За зимовий період це все перегниває, створюючи чудовий поживний шар для майбутніх посадок.

Крок 7: Осіння обробка грунту з використанням рослин-сидератів

Професійні агрономи використовують спеціальні рослини-сидерати, які допомагають підвищити врожайність в регіонах з сильними вітрами та бідним на поживні речовини грунтом.Найпопулярнішими серед них вважаються: озимий ячмінь, овес, біла гірчиця.

Їхнє коріння розпушує землю, а вегетативна маса стає чудовим органічним добривом для майбутніх посівів. Сидерати приносять і іншу користь — затримують сніг на поверхні, захищають від вивітрювання і ранніх весняних заморозків посадки багаторічників (наприклад, полуниці). Висівати сидерати можна не лише на початку осені, але й у листопаді. Тоді вони зійдуть з таненням снігу і зможуть виконати свою головну функцію.

Крок 8: Озимі культури та їх роль в обробці землі на зиму

Перед зимовим періодом важливо подумати про посів озимих культур. Якщо посадити деякі рослини ще восени, тоді весною вони зійдуть на два тижні раніше. Такі сходи вважаються більш загартованими до хвороб і шкідників. Осінню прийнято висівати моркву, буряк, кріп, салат, петрушку, цибулю і озимий часник. Починати цю процедуру потрібно, коли на термометрі вже кілька днів підряд температура залишається в районі 0°C і проводити аж до заморозків.

Крок 9: Планування черги для вирощування різних сортів рослин на грядках

Сівообіг або чергування вирощування рослин на одній грядці повинен бути максимально продуманим, адже від нього залежить стан грунту та поширеність в ньому шкідників. Саме восени, коли урожай вже зібраний, можна подумати, де варто сіяти наступного року той чи інших сорт. Наприклад, пізню капусту добре замінювати картоплею чи бобовими (квасоля, горох), а на місці огірків висаджувати цвітну капусту або часник.

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