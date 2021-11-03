Кавова гуща — корисний помічник в домі

Кава — улюблений напій багатьох українців. Проте мало хто здогадується, що її можна використовувати вдома для очищення не лише різних речей, але й свого тіла.

Коли на дні чашки залишається лише кавова гуща — не спішіть викидати її у смітник. Вона відрізняється чудовими абразивними властивостями.

ТСН.ua дізнався, чим корисна кавова гуща та готовий поділитися з вами ідеями її використання.

Топ-8 порад, що очистити кавовою гущею

1. Очищення посуду. Завдяки своїй грубій текстурі кавова гуща може відмінно справитися з очищенням навіть застарілого бруду на сковорідках чи кастрюлях. Для цього потрібна кавова гуща і сода (чи мило) та тепла вода. Змішайте всі інгредієнти і нанесіть їх на губку. Натирайте посуд, допоки його поверхня не почне блищати. Так як кава має властивість знежирювати предмети, подальше миття обробленого посуду значно полегшується.

2. Очищення холодильника від неприємних запахів. Неприємні запахи можуть з’явитися в холодильнику з різних причин — від псування продуктів до неправильного догляду за технікою. Якщо вони виникли зненацька і у вас немає часу бігти в магазин за спеціальним засобом, можна використати саме кавову гущу. Просто насипте одну чайну ложку у невелику мисочку і поставте в холодильну камеру. Через деякий час неприємні запахи перестануть вас турбувати.

3. Кавова гуща — це чудовий засіб для миття духовки та грилю. Так як вона чудово справляється з жиром та застарілим брудом. Щоб решітки від духовки знову виглядали як нові, необхідно їх замочити у теплій воді з кавовою гущею на 45 хвилин. Після цього навіть найдавніші плями швидко відітруться.

4. Кавова гуща для волосся — очищення шкіри голови. Зваріть улюблену каву та остудіть до кімнатної температури. Цією рідиною добре ополіскувати волосся, щоб очистити його від зайвого жиру. Кавовою гущею натріть шкіру голови та залиште так на 20 хвилин, а потім змийте теплою водою Варто звернути увагу, що кавова гуща не підходить білявкам, а також дівчатам з пофарбованим у світлий колір волоссям.

5. Очищення зливу від бруду та залишків їжі. Часто буває, що раковина на кухні забивається залишками їжі та іншим сміттям. Щоб очистити її не потрібно купувати спеціальні хімічні засоби. Спробуйте спочатку звичайну кавову гущу, яку потрібно змішати з рідким милом та окропом.

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6. Кавова гуща для тіла — очищення та скраб. Після отримання насолоди від випитої кави, можна зробити чудовий та натуральний скраб для тіла з гущі. Морську сіль (2 склянки) і кокосову олію (½ склянки) змішайте з ½ склянками кавової гущі. Такий засіб чудово очищає шкіру від омертвілих частинок та бруду. Добре підходить кавова гуща проти целюліту. Використовуючи скраб кілька разів на тиждень, ви позбудетеся “апельсинової кірки”.

7. Очищення твердих поверхонь на кухні. Для цього просто змішайте дві чайні ложки розчинної кави або вже використаної кавової гущі з рідким милом (мильною водою). Такий засіб чудово очищає дерев’яні поверхні та плитку.

8. Кавова гуща для видалення неприємного запаху з рук. Під час приготування їжі часто потрібно почистити і порізати часник чи цибулю. Як відомо після них на шкірі рук залишається неприємний запах, який довго не вивітрюється. Щоб позбутися його, змішайте кавову гущу і теплу воду. Отриманий скраб чудово видалить всі запахи.

Чим ще корисна кавова гуща

Її можна використовувати як добриво. Мало кому відомо, але кавова гуща для рослин, які люблять підкислений грунт, може стати чудовим підсилювачем росту. Тож, коли випили чашку кави, обов’язково додавайте залишки в горщики, а навесні — на грядки. Особливо її люблять редис та морква. Тому перед посадкою в землю, змішайте насіння з гущею. Це покращить структуру грунту і допоможе боротися зі шкідниками.

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Якщо осад, що залишається після варіння кави, використовувати в якості добрива постійно, то повністю відпадає потреба в застосуванні хімії. Щоб отримати максимальну користь від кавової гущі для рослин, необхідно звернути увагу на такі моменти:

спочатку осад від напою потрібно висушити в духовці чи просто на папері — інакше на корінцях почне з’являтися цвіль і грибок;

з кавової гущі можна приготувати компост, додавши до одного літру осаду відро сухої трави або опалого листя, склянку будь-якого органічного добрива і три склянки попелу.

Рекомендується використовувати кавову гущу і для кімнатних рослин, зокрема троянд, папороті, фікусів, пальм, азалій, аспарагусу та фіалок. Поливати горщики можна лише після того, як підсохне перший шар грунту. Також краще застосовувати відходи від натуральної, а не розчинної кави. Якщо ви любите пити цей напій з молоком, така суміш не підходить в якості добрива. Так як молочні продукти можуть стати причиною розвитку хвороботворних елементів.

Підходить кавова гуща і для лиця. Якщо нанести її на ватний диск та прикласти до закритих повік, то можна значно зменшити набряки, а також позбутися темних кіл під очима. Кофеїн стане прекрасним тонізуючим засобом для шкіри лиця.

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