Коли висівати кавуни у відкритий ґрунт – корисні поради

Кавун / © Pexels

Реклама

Соковиті та смачні кавуни можна виростити навіть на власному городі, якщо правильно вибрати терміни для висаджування та забезпечити належний догляд за рослинами. Щоб отримати рясний урожай, важливо вчасно висадити насіння або розсаду. Погодні умови, температура ґрунту та регіон — це фактори, які безпосередньо впливають на вибір оптимального періоду для посадки кавунів.

Про це пише Gazeta.ua.

Досвідчені городники рекомендують дотримуватись кількох простих правил для того, щоб плоди встигли визріти та були дійсно смачними. Кавун — це теплолюбна культура, тому на ранні терміни висаджування насіння можна розраховувати лише в сприятливих кліматичних умовах.

Реклама

Коли висаджувати насіння кавуна

Насіння кавунів висівають на розсаду в другій половині квітня. Цей період оптимальний для пророщування насіння та формування міцної кореневої системи, яка буде готова до пересадки на постійне місце. У відкритий ґрунт насіння висівають з 10 травня, коли температура ґрунту стабільно досягає +15…+16°C на глибині 10 см.

Розсаду кавунів висаджують на постійне місце наприкінці травня — у першій половині червня, коли загроза зворотних заморозків вже пройшла, а температура повітря підвищується до оптимальних значень для розвитку рослин.

Який ґрунт підходить кавунам

Кавун — це культура, яка найкраще росте на піщаних або супіщаних ґрунтах, з нейтральною кислотністю та гарним освітленням. Важливо, щоб ділянка була добре освітлена і не мала протягів. Для кращого росту кавунів важливо обирати місце, де вони не будуть потрапляти під тіні великих дерев або будівель.

Не рекомендується висаджувати кавуни на грядки після гарбузових культур, таких як кабачки, дині, огірки або навіть томати, оскільки це збільшує ризик захворювань та нестабільності урожаю. Найкращими попередниками для кавунів є капуста, бобові, багаторічні трави, цибуля або пшениця.

Реклама

Посів насіння та правильний догляд за розсадою

Перед посадкою насіння кавуна обов’язково замочують у теплій воді до появи мікропаростка. Крім того, важливо знезаразити насіння у слабкому розчині марганцівки, щоб уникнути розвитку хвороб. Посів проводять на добре освітлених ділянках, де температура ґрунту не нижча за +15°C.

Насіння висівають у лунки глибиною 8 см, залишаючи між рослинами 80-100 см, а між рядами — до 1,5 м. У кожну лунку додають живильну суміш, що складається з 1 ст. ложки деревної золи, 1 ч. ложки амофоски та 1 кг перегною. Після посадки лунки поливають водою, а насіння заглиблюють на 2-3 см і акуратно ущільнюють ґрунт. Сходи з’являються через 8-12 днів, за умови стабільного тепла.

Як вирощувати розсаду кавунів

У тих регіонах, де теплий період короткий, розсада є обов’язковою. Насіння висівають у горщики наприкінці квітня, при цьому ґрунтова суміш повинна бути легкою та поживною. Для цього змішують торф, дернову землю та пісок у рівних пропорціях. До суміші додають 50 г сульфату калію та 100 г суперфосфату на 5 л ґрунту.

Після посіву горщики з насінням тримають при температурі +28-30°C до появи перших сходів. Коли сходи з’являться, температуру знижують до +15-18°C. Важливо надавати достатньо світла для рослин у похмуру погоду та поливати їх помірно. Підживлення проводять, коли на розсаді з’являться 3 справжніх листки. Перед висадкою у відкритий ґрунт проводиться загартування розсади: протягом 10-14 днів рослини привчають до відкритого повітря.

Реклама

Посадка розсади в ґрунт

Якщо на сіянцях сформувалось 5-6 справжніх листків, а температура повітря й ґрунту стабільно висока, то настав час для посадки розсади на постійне місце. Висаджують рослини у шаховому порядку з інтервалом 80-120 см між рослинами та до 2 м між рядами. У кожну лунку виливають 1,5-2 л води, потім заглиблюють сіянці до рівня сім’ядольних листків. Після посадки землю навколо рослин присипають піском, щоб уникнути гниття коренів.

Догляд за кавунами: полив та підживлення

Кавун є вологолюбною рослиною, тому для нормального розвитку важливо правильно організувати полив. Рекомендується поливати кавуни 25-30 л води на 1 кв. м щотижня, а в спекотні періоди — двічі на тиждень. Під час дозрівання плодів полив потрібно зменшити, щоб уникнути загнивання ягід та зберегти їх цукристість.

Щодо підживлення, кавунам потрібне триразове підживлення: через 12-14 днів після висадки — аміачною селітрою або органічними добривами, такими як коров’як або курячий послід. На етапі бутонізації додають аміачну селітру та калійну сіль, а на етапі зав’язування плодів — калійні добрива або зольні настої.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що буде з організмом, якщо кожного дня їсти кавун.

Реклама