Когда высевать арбузы в открытую почву – полезные советы

Арбуз / © Pexels

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Сочные и вкусные арбузы можно вырастить даже на собственном огороде, если правильно выбрать сроки посадки и обеспечить надлежащий уход за растениями. Чтобы получить обильный урожай, важно своевременно высадить семена или рассаду. Погодные условия, температура почвы и регион — это факторы, непосредственно влияющие на выбор оптимального периода для посадки арбузов.

Об этом пишет Gazeta.ua.

Опытные овощеводы рекомендуют соблюдать несколько простых правил для того, чтобы плоды успели вызреть и были действительно вкусными. Арбуз — это теплолюбивая культура, поэтому на ранние сроки высадки семян можно рассчитывать только в благоприятных климатических условиях.

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Когда высаживать семена арбуза

Семена арбузов высевают на рассаду во второй половине апреля. Этот период оптимален для проращивания семян и формирования прочной корневой системы, которая будет готова к пересадке на постоянное место. В открытую почву семена высевают с 10 мая, когда температура почвы стабильно достигает +15…+16°C на глубине 10 см.

Рассаду арбузов высаживают на постоянное место в конце мая — первой половине июня, когда угроза обратных заморозков уже прошла, а температура воздуха повышается до оптимальных значений для развития растений.

Какая почва подходит арбузам

Арбуз — это культура, которая лучше всего растет на песчаных или супесчаных почвах, с нейтральной кислотностью и хорошим освещением. Важно, чтобы участок был хорошо освещен и не имел сквозняков. Для лучшего роста арбузов важно выбирать место, где они не будут попадать под тени больших деревьев или построек.

Не рекомендуется высаживать арбузы на грядки после тыквенных культур, таких как кабачки, дыни, огурцы или даже помидоры, поскольку это увеличивает риск заболеваний и нестабильности урожая. Лучшими предшественниками для арбузов являются капуста, бобовые, многолетние травы, лук или пшеница.

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Посев семян и правильный уход за рассадой

Перед посадкой семена арбуза обязательно замачивают в теплой воде до появления микроростка. Кроме того, важно обеззаразить семена в слабом растворе марганцовки во избежание развития болезней. Посев проводят на хорошо освещенных участках, где температура почвы не ниже +15°C.

Семена высевают в лунки глубиной 8 см, оставляя между растениями 80-100 см, а между рядами — до 1,5 м. В каждую лунку добавляют питательную смесь, состоящую из 1 ст. ложки древесной золы, 1 ч. ложки аммофоски и 1 кг перегноя. После посадки лунки поливают водой, а семена углубляют на 2-3 см и аккуратно уплотняют почву. Лестница появляется через 8-12 дней, при условии стабильного тепла.

Как выращивать рассаду арбузов

В тех регионах, где теплый период короткий, рассада обязательна. Семена высевают в горшки в конце апреля, при этом грунтовая смесь должна быть легкой и питательной. Для этого смешивают торф, дерновую землю и песок в равных пропорциях. К смеси добавляют 50 г сульфата калия и 100 г суперфосфата на 5 л почвы.

После посева горшки с семенами держат при температуре +28-30°C до появления первой всходы. закалка рассады: в течение 10-14 дней растения приучают к открытому воздуху.

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Посадка рассады в грунт

Если на сеянцах сформировалось 5-6 настоящих листьев, а температура воздуха и почвы стабильно высока, то пришло время посадки рассады на постоянное место. Высаживают растения в шахматном порядке с интервалом 80-120 см между растениями и до 2 м между рядами. В каждую лунку выливают 1,5-2 л воды, затем углубляют сеянцы до уровня семядольных листьев. После посадки землю вокруг растений присыпают песком во избежание гниения корней.

Уход за арбузами: полив и подкормка

Арбуз является влаголюбивым растением, поэтому для нормального развития важно правильно организовать полив. Рекомендуется поливать арбузы 25-30 л воды на 1 кв. м еженедельно, а в жаркие периоды — дважды в неделю. Во время созревания плодов полив нужно уменьшить во избежание загнивания ягод и сохранить их сахаристость.

Что касается подкормки, арбузам требуется трехразовая подкормка: через 12-14 дней после высадки — аммиачной селитрой или органическими удобрениями, такими как коровяк или куриный помет. На этапе бутонизации добавляют аммиачную селитру и калийную соль, а на этапе завязывания плодов — калийные удобрения или зольные настои.

Напомним, раньше мы писали о том, что будет с организмом, если каждый день есть арбуз.

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