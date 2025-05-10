Какие продукты нужно есть для укрепления костей

Молочные продукты полезны для суставов / © Pixabay

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С возрастом крепкость костей снижается, нездоровое питание и генетика могут ухудшить это состояние и вызвать ломкость костей.

Что нужно есть для крепких костей

Чтобы предотвратить остеопороз, нужно достаточно принимать витамина D, он помогает организму усваивать кальций и депонировать его в костях. С возрастом увеличивается количество кальция и витамина D, необходимых для здоровья костей.

Кальций является ключевым строительным блоком костей, он предотвращает потерю костной массы. Медики рекомендуют получать от 1000 до 1200 миллиграмм кальция ежедневно.

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Потребление большего количества овощей и фруктов улучшает здоровье костей. Эти продукты некалорийны, но содержат много клетчатки, витаминов и минералов. Они также имеют фитохимические вещества для защиты от различных заболеваний.

Эксперты советуют есть ежедневно не менее 300 г овощей и 200-300 граммов фруктов с ягодами.

Для здоровья костей также важен белок, поскольку он является основным компонентом костной ткани. Полезно употреблять растительные белки, например из фасоли и орехов, а также рыбу, птицу без кожи и нежирные куски мяса.

Также нужно есть молочные продукты с низким содержанием жира. Белки должны составлять от 25% до 35% от общего количества калорий в день.

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Раньше мы писали, как улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы.