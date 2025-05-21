Журналист Бутусов мобилизовался в ряды Нацгвардии

Журналист Юрий Бутусов / © facebook/Юрий Бутусов

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Военный журналист и главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов заявил, что мобилизовался в ряды Нацгвардии Украины.

Об этом он сообщил в эфире Радио Свобода.

Журналист уточнил, что мобилизовался в армию в мае. К какому подразделению или бригаде присоединился, он не уточнил.

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В контексте недавнего заявления в соцсетях командира батальона 47-й отдельной механизированной бригады Магура Александра Ширшина Бутусов отметил, что в Украине «не работает система», поэтому журналисты и военнослужащие всех уровней общаются в Facebook и обсуждают проблемные вопросы войска.

«У нас не работает система. И мы с вами, кстати, тоже не раз об этом говорили, когда обсуждали кадровые назначения в Вооруженных силах. Я также считаю, что не была проблема персонального управления боевыми действиями в Залужном. Также не считаю, что персональная проблема в ведении боевых действий — Сырский. У нас нет системы. И из-за отсутствия системы у нас командиры, журналисты, военнослужащие всех уровней общаются в фейсбуке и обсуждают, потому что органы управления войной у нас неэффективны», — сказал Бутусов.

Ранее сообщалось, что известный украинский режиссер мобилизовался в ряды ВСУ.