Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед: где смотреть и ставки букмекеров на финал Лиги Европы

"Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед" / © Associated Press

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В среду, 21 мая, английские "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" встретятся в финале Лиги Европы сезона-2024/25.

Решающий матч второго по престижности евротурнира состоится на стадионе "Сан-Мамес" в Бильбао. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что в этом поединке на кону будет стоять не только победа в Лиге Европы, но и путевка в основной раунд Лиги чемпионов на следующий сезон.

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Где смотреть матч Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед

В Украине поединок "Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед".

Ставки букмекеров на матч Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед

Незначительным фаворитом финального матча Лиги Европы букмекеры считают "Манчестер Юнайтед". На победу "красных дьяволов" в основное время можно поставить с коэффициентом 2,44. Ничья – 3,40. Выигрыш "шпор" по итогам 90 минут поединка – 3,00.

На завоевание трофея "манкунианцами" принимаются ставки с коэффициентом 1,75. Триумф "Тоттенхэма" с учетом возможных экстра-таймов и серии пенальти – 2,07.

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Напомним, в прошлом году победителем Лиги Европы стала итальянская "Аталанта", которая в финале разгромила немецкий "Байер".