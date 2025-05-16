ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
81
Время на прочтение
1 мин

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед: где смотреть и ставки букмекеров на финал Лиги Европы

Английские клубы определят победителя второго по престижности евротурнира и разыграют путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед"

"Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед" / © Associated Press

В среду, 21 мая, английские "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" встретятся в финале Лиги Европы сезона-2024/25.

Решающий матч второго по престижности евротурнира состоится на стадионе "Сан-Мамес" в Бильбао. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что в этом поединке на кону будет стоять не только победа в Лиге Европы, но и путевка в основной раунд Лиги чемпионов на следующий сезон.

Где смотреть матч Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед

В Украине поединок "Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед".

Ставки букмекеров на матч Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед

Незначительным фаворитом финального матча Лиги Европы букмекеры считают "Манчестер Юнайтед". На победу "красных дьяволов" в основное время можно поставить с коэффициентом 2,44. Ничья – 3,40. Выигрыш "шпор" по итогам 90 минут поединка – 3,00.

На завоевание трофея "манкунианцами" принимаются ставки с коэффициентом 1,75. Триумф "Тоттенхэма" с учетом возможных экстра-таймов и серии пенальти – 2,07.

Напомним, в прошлом году победителем Лиги Европы стала итальянская "Аталанта", которая в финале разгромила немецкий "Байер".

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie