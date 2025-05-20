Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция финала Лиги Европы

"Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед" / © Associated Press

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В среду, 21 мая, английские "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" встретятся в финале Лиги Европы сезона-2024/25.

Решающий матч второго по престижности евротурнира состоится на стадионе "Сан-Мамес" в Бильбао. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что в этом поединке на кону будет стоять не только победа в Лиге Европы, но и путевка в основной раунд Лиги чемпионов на следующий сезон.

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К слову, в прошлом году победителем Лиги Европы стала итальянская "Аталанта", которая в финале разгромила немецкий "Байер".

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча "Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед".