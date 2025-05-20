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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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94
Час на прочитання
1 хв

Тоттенгем – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція фіналу Ліги Європи

Текстовий репортаж вирішального поєдинку другого за престижністю євротурніру.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Тоттенгем" – "Манчестер Юнайтед"

"Тоттенгем" – "Манчестер Юнайтед" / © Associated Press

У середу, 21 травня, англійські "Тоттенгем" та "Манчестер Юнайтед" зустрінуться у фіналі Ліги Європи сезону-2024/25.

Вирішальний матч другого за престижністю євротурніру відбудеться на стадіоні "Сан-Мамес" у Більбао. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що в цьому поєдинку на кону стоятиме не лише перемога в Лізі Європи, а і путівка до основного раунду Ліги чемпіонів на наступний сезон.

До слова, торік переможцем Ліги Європи стала італійська "Аталанта", яка у фіналі розгромила німецький "Баєр".

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу "Тоттенгем" – "Манчестер Юнайтед".

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