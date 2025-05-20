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Тоттенгем – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція фіналу Ліги Європи
Текстовий репортаж вирішального поєдинку другого за престижністю євротурніру.
У середу, 21 травня, англійські "Тоттенгем" та "Манчестер Юнайтед" зустрінуться у фіналі Ліги Європи сезону-2024/25.
Вирішальний матч другого за престижністю євротурніру відбудеться на стадіоні "Сан-Мамес" у Більбао. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Зазначимо, що в цьому поєдинку на кону стоятиме не лише перемога в Лізі Європи, а і путівка до основного раунду Ліги чемпіонів на наступний сезон.
До слова, торік переможцем Ліги Європи стала італійська "Аталанта", яка у фіналі розгромила німецький "Баєр".
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу "Тоттенгем" – "Манчестер Юнайтед".