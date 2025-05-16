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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Тоттенгем – Манчестер Юнайтед: де дивитися і ставки букмекерів на фінал Ліги Європи

Англійські клуби визначать переможця другого за престижністю євротурніру та розіграють путівку до Ліги чемпіонів на наступний сезон.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Тоттенгем" – "Манчестер Юнайтед"

"Тоттенгем" – "Манчестер Юнайтед" / © Associated Press

У середу, 21 травня, англійські "Тоттенгем" та "Манчестер Юнайтед" зустрінуться у фіналі Ліги Європи сезону-2024/25.

Вирішальний матч другого за престижністю євротурніру відбудеться на стадіоні "Сан-Мамес" у Більбао. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що в цьому поєдинку на кону стоятиме не лише перемога в Лізі Європи, а і путівка до основного раунду Ліги чемпіонів на наступний сезон.

Де дивитися матч Тоттенгем – Манчестер Юнайтед

В Україні поєдинок "Тоттенгем" – "Манчестер Юнайтед" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Тоттенгем" – "Манчестер Юнайтед".

Ставки букмекерів на матч Тоттенгем – Манчестер Юнайтед

Незначним фаворитом фінального матчу Ліги Європи букмекери вважають "Манчестер Юнайтед". На перемогу "червоних дияволів" в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,44. Нічия – 3,40. Виграш "шпор" за підсумками 90 хвилин поєдинку – 3,00.

На здобуття трофею "манкуніанцями" приймаються ставки з коефіцієнтом 1,75. Тріумф "Тоттенгема" з урахуванням можливих екстратаймів і серії пенальті – 2,07.

Нагадаємо, торік переможцем Ліги Європи стала італійська "Аталанта", яка у фіналі розгромила німецький "Баєр".

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