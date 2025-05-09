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Визначилися фіналісти Ліги Європи: хто побореться за трофей
У фіналі другого за престижністю євротурніру зустрінуться "Тоттенгем" та "Манчестер Юнайтед".
Стали відомі імена обох фіналістів Ліги Європи сезону-2024/25.
У головному матчі другого за престижністю клубного євротурніру позмагаються англійські "Тоттенгем" та "Манчестер Юнайтед".
У півфіналі "шпори" двічі обіграли норвезький "Буде-Глімт" (3:1, 2:0). А "червоні дияволи" двічі розгромили іспанський "Атлетик" Більбао (3:0, 4:1).
Фінал Ліги Європи відбудеться 21 травня на стадіоні "Сан-Мамес" у Більбао.
Зазначимо, що торік переможцем Ліги Європи стала італійська "Аталанта", яка у фіналі розгромила німецький "Баєр".
Раніше повідомлялося, що визначилися фіналісти найпрестижнішого єврокубка – Ліги чемпіонів.