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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Визначилися фіналісти Ліги Європи: хто побореться за трофей

У фіналі другого за престижністю євротурніру зустрінуться "Тоттенгем" та "Манчестер Юнайтед".

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Тоттенгем" – "Манчестер Юнайтед"

"Тоттенгем" – "Манчестер Юнайтед" / © Associated Press

Стали відомі імена обох фіналістів Ліги Європи сезону-2024/25.

У головному матчі другого за престижністю клубного євротурніру позмагаються англійські "Тоттенгем" та "Манчестер Юнайтед".

У півфіналі "шпори" двічі обіграли норвезький "Буде-Глімт" (3:1, 2:0). А "червоні дияволи" двічі розгромили іспанський "Атлетик" Більбао (3:0, 4:1).

Фінал Ліги Європи відбудеться 21 травня на стадіоні "Сан-Мамес" у Більбао.

Зазначимо, що торік переможцем Ліги Європи стала італійська "Аталанта", яка у фіналі розгромила німецький "Баєр".

Раніше повідомлялося, що визначилися фіналісти найпрестижнішого єврокубка – Ліги чемпіонів.

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