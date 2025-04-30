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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Ліга конференцій: розклад і результати матчів 1/2 фіналу

На перемогу в турнірі претендують по одному клубу з Іспанії, Італії, Англії та Швеції.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Трофей Ліги конференцій

Трофей Ліги конференцій / © Associated Press

1 та 8 травня відбудуться півфінальні матчі Ліги конференцій сезону-2024/25.

Боротьбу за перемогу в третьому за престижністю євротурнірі продовжували вести чотири клуби: "Бетіс" (Іспанія), "Фіорентина" (Італія), "Челсі" (Англія) та "Юргорден" (Швеція).

В 1/2 фіналу "Бетіс" позмагається з "Фіорентиною", а "Юргорден" спробує створити гучну сенсацію та вибити "Челсі".

Розклад і результати матчів 1/2 фіналу Ліги конференцій

Перші матчі

Четвер, 1 травня

22:00 "Бетіс" – "Фіорентина"

22:00 "Юргорден" – "Челсі"

Матчі-відповіді

Четвер, 8 травня

22:00 "Фіорентина" – "Бетіс"

22:00 "Челсі" – "Юргорден"

Фінал турніру заплановано 28 травня на Міському стадіоні у Вроцлаві (Польща).

Нагадаємо, торік переможцем Ліги конференцій став грецький "Олімпіакос", який у фіналі в екстратаймах вирвав перемогу над "Фіорентиною".

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