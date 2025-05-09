США закликають до 30-денного беззастережного припинення вогню – Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

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США закликають, в ідеалі, до 30-денного беззастережного припинення вогню.

Про це йдеться у заяві американського президента Дональда Трампа в соцмережі Truth Social.

“Сподіваюся, що буде дотримано прийнятне припинення вогню, і обидві країни відповідатимуть за дотримання святості цих прямих переговорів. Якщо припинення вогню не буде дотримано, США та їхні партнери запровадять додаткові санкції. Тисячі молодих солдатів помирають щотижня, і кожен має хотіти, щоб це припинилося. Як президент, я залишуся прихильним до забезпечення миру між Росією та Україною разом з європейцями, і це буде міцний мир. Це припинення вогню має зрештою будуватися у напрямку мирної угоди. Все це можна зробити дуже швидко, і я буду доступний будь-якої миті, якщо знадобляться мої послуги”, — сказав глава американської держави.

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Нагадаємо, що раніше президент РФ Володимир Путін оголосив про триденне перемир’я з нагоди 9 травня.