Зеленський зробив заяву про припинення вогню на 30 діб

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Пропозиція України припинити вогонь щонайменше на 30 діб залишається чинною.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 7 травня.

«Наша пропозиція припинити удари, припинити вогонь щонайменше на 30 діб залишається в силі — ми не знімаємо цю пропозицію, яка може дати шанс дипломатії», — сказав він.

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Проте саме від Росії світ не бачить відповіді.

«Жодної відповіді, крім нових ударів. Це максимально чітко, очевидно для всіх демонструє, хто джерело війни. Росія має закінчити свою агресію, і це їм доведеться зробити. Питання тільки часу», — додав Зеленський.

Він також наголосив, що війна — це програш для всіх, зокрема і для агресора.

Президент України зазначив, що триває робота над тим, щоб українське небо було більш захищене.

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«І тижні зараз — не виняток. Триває робота з партнерами, щоб ми змогли не тільки отримати нові системи ППО й ракети до них, але також щоб змогли локалізувати виробництво в Україні потрібних нам систем і ракет. Це одне зі стратегічних рішень, які потрібні. І загалом для безпеки у Європі, не лише для нашої країни, захист неба України — це одна з основ майбутньої безпекової архітектури», — заявив Зеленський.

Тим часом президент РФ Володимир Путін оголосив про триденне перемир’я з нагоди 9 травня.

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