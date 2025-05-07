Лякалки Путіна: чи становить загрозу для Києва ракета "Орешнік"

Кремль погрожує Києву завдати ударів «Орешником» / © ТСН.ua

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Кремлівський диктатор Володимир Путін оголосив про триденне перемир’я з нагоди 9 травня. Натомість президент Володимир Зеленський запропонував припинити вогонь не на декілька днів, а на 30 днів.

Реакція Кремля не забарилася — там почали погрожувати завдати ударів по Києву балістичною ракетою «Орешнік».

Що відомо про «лякалки» Путіна та чи становлять вони загрозу для України — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Кремль погрожує бити «Орешніком» по цілях у Києві

У російських телеграм-каналах пишуть, що Путін наказав армії вибрати цілі в Києві для удару «Орешніком» у відповідь на атаки ЗСУ по Москві 9 травня.

Як стверджують російські пропагандисти, ЗСУ буцімто готують «серйозні провокації» під час параду на День перемоги. Відповідно, у Кремлі заявляють про «адекватну відповідь» Києву, у разі атаки по російських позиціях та об’єктах.

«Я хотів би нагадати нашу позицію — вогонь буде припинено, але у разі, якщо взаємності з боку київського режиму (так у РФ називають легітимну українську владу — ред.) не буде і триватимуть спроби завдавання ударів по наших позиціях, наших об’єктах, то одразу ж даватиметься адекватна відповідь», — заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

Також він нагадав, що ініціатива Путіна про триденне перемир’я з нагоди Дня перемоги залишається чинною.

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Реакція України

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував інформацію щодо ймовірної атаки росіян «Орешніком».

За його словами, росіяни, які просять про мир, водночас не хочуть припиняти вогонь: вони атакують українські міста і цивільних людей дронами, «погрожують вундервафлею і переживають за парад, заради якого вбивають мирних українців».

«Це стан російської психіки сьогодні, психіки їхнього народу», — написав Єрмак у соцмережі Х.

Керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко переконаний, що чергові «лякалки» від росіян спричинені страхом самої Москви.

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«Взагалі, всі оці страшилки про «орешнік» означають дуже простий меседж: не бийте по москві, ми боїмося, в нас є «орешнік», — написав Коваленко в Мережі.

Також він нагадав, що РФ мала негативний досвід застосовування цих ракет під час атак на Україну.

Нардеп Олексій Гончаренко зауважив, що Путін «обожнює інформаційні атаки» та наголосив, що не слід вірити пропагандистам.

«путін обожнює інформаційні атаки. Згадайте, як після того удару пропагандистські ЗМІ накручували рівень істерики. Тому давайте менше тягнути в наш інформаційний простір пропаганди (бо саме на це все і розраховано), а під час оголошення повітряної тривоги — проходити в укриття», — зазначив Гончаренко у Telegram.

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Що стоїть за погрозами Кремля

Військовий експерт Ігор Романенко зазначає, що погрози Кремля (як ядерні, так і про знищення Києва) — це шантаж. За його словами, реальних наслідків вони поки не мають, однак ситуація може змінитися після 9 травня.

Романенко зауважує, що поки що важко прогнозувати подальший розвиток подій.

Своєю чергою аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак в етері «Еспресо» заявив, що Росія шантажує Україну, бо боїться зірвати візит президента Китаю Сі Цзіньпіна.

«Кремль дуже боїться, що їм зіпсують свято і великий візит Сі Цзіньпіна до Москви. Вони бояться, що він вирішить змінити плани й натомість поїде до Швейцарії, де починаються консультації між США та Китаєм щодо тарифів», — пояснив експерт.

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Саме тому, на думку аналітика, Росія тисне на Україну, щоб вона не створювала інформаційного чи воєнного резонансу.

Наскільки реальна загроза

Після погроз Путіна та Медведєва щодо удару по Києву «Орешніком» військові експерти Владислав Селезньов та Олег Жданов оцінили ризики.

Селезньов зазначив, що відсутність евакуації дипломатів із Києва свідчить про низьку ймовірність атаки. Він також підкреслив, що пропозиція Путіна про перемир’я — це спроба виграти час для підготовки нових атак, як це вже було у квітні.

Експерт нагадав, що два попередні пуски «Орешніка» були невдалими, тому передбачити, що третій пуск буде вдалим, неможливо.

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Жданов оцінив ймовірність удару як 50/50, зауваживши, що попри популізм у заявах Росії ігнорувати погрози не варто через непередбачуваність Путіна.

«Скажу так: враховуючи безумство Путіна, до його заяв треба ставитися все одно серйозно. Ми бачили, що було в Дніпрі», — зауважив експерт.

Чому Росія боїться атаки ЗСУ

Колишній співробітник СБУ, аналітик Іван Ступак переконаний, що Україна не атакуватиме «Красну площу» 9 травня попри те, що Росія лякає ударами по Києву ракетами «Орешнік». В Кремлі побоюються ударів ЗСУ по Москві, тому намагаються шантажувати, заявив експерт в етері Київ24.

За словами експерта, Росія поширює провокаційні заяви, щоб Україна не поцілила по Московській області.

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Експерт вважає погрози Росії спробами залякати, але Україна не планує ударів, які б загрожували іноземним лідерам або мирним мешканцям. Натомість ЗСУ зосередяться на стратегічних цілях, які РФ залишила без захисту.

Що відомо про ракету «Орешнік»

«Орешнік» — це балістична ракета середньої дальності, що належить до класу «земля-земля». Згідно з інформацією видання Defense Express, її розробляли у РФ ще на початку 2010-х років, якщо не раніше.

Згідно з інформацією аналітиків, розроблення «Орешніка», ймовірно, здійснювалося на основі готових елементів інших ракет, як-от «Ярс» і «Тополь».

Відомо, що ця балістична ракета може бути оснащена як ядерною, так і звичайною боєголовкою.

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Згідно з інформацією українських військових, вона здатна вражати цілі зі швидкістю понад 3,5 кілометра за секунду.

Вона несе шість бойових блоків, кожен із яких може містити суббоєприпаси. Через такі характеристики її вважають складною мішенню для перехоплення, хоча сучасні системи ПРО призначені саме для протидії такій загрозі.

Вперше Росія застосувала ракету 21 листопада 2024 року під час атаки на місто Дніпро.

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