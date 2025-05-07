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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Сі Цзіньпін прилетів до Москви на парад (відео)

Путін до аеропорту на зустріч Сі Цзіньпіна не приїхав.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Сі Цзіньпін прилетів до Москви на парад (відео)

Сі Цзіньпін прилетів до Москви

Очільник Китаю Сі Цзіньпін прилетів до Москви 7 травня, напередодні параду на Красній площі.

Про це повідомили і оприлюднили відео сходження з трапу літака лідера КНР пропагандистські ЗМІ.

Відомо, що очільник Китаю відвідає парад 9 травня, а вже 10 травня завершить візит у Москві.

Президент РФ Володимир Путін до аеропорту не приїхав, тож не зустрічав Сі Цзіньпіна.

Також 7 травня до столиці Росії прилетів і президент Сербії Александар Вучич.

Як стало відомо раніше, у Росії через атаку БпЛА 7 травня закривали повітряний простір, тож на шляху до Москви його літак сів у Баку.

В РФ вже перебуває президент Венесуели Ніколас Мадуро, очільник Бразилії Лула да Сілва і голова Куби Мігель Діас-Канель.

Тим часом президент Азербайджану Ільхам Алієв відмовився відвідати парад до 9 травня. Лідер Лаосу також не буде присутній в Москві. Причин очільники не уточнили.

Раніше в Кремлі заявляли, що Москву 9 травня мають відвідати понад 20 іноземних лідерів.

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