Сі Цзіньпін прилетів до Москви на парад (відео)

Сі Цзіньпін прилетів до Москви

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Очільник Китаю Сі Цзіньпін прилетів до Москви 7 травня, напередодні параду на Красній площі.

Про це повідомили і оприлюднили відео сходження з трапу літака лідера КНР пропагандистські ЗМІ.

Відомо, що очільник Китаю відвідає парад 9 травня, а вже 10 травня завершить візит у Москві.

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Дата публікації 19:49, 07.05.25 Кількість переглядів 21 Сі Цзіньпін прилетів до Москви

Президент РФ Володимир Путін до аеропорту не приїхав, тож не зустрічав Сі Цзіньпіна.

Також 7 травня до столиці Росії прилетів і президент Сербії Александар Вучич.

Як стало відомо раніше, у Росії через атаку БпЛА 7 травня закривали повітряний простір, тож на шляху до Москви його літак сів у Баку.

В РФ вже перебуває президент Венесуели Ніколас Мадуро, очільник Бразилії Лула да Сілва і голова Куби Мігель Діас-Канель.

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Тим часом президент Азербайджану Ільхам Алієв відмовився відвідати парад до 9 травня. Лідер Лаосу також не буде присутній в Москві. Причин очільники не уточнили.

Раніше в Кремлі заявляли, що Москву 9 травня мають відвідати понад 20 іноземних лідерів.

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