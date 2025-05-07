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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Трамп проголосив 8 травня Днем Перемоги — подробиці

Американський лідер звернувся до нації з нагоди 80-річчя перемоги над нацизмом.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив про вшанування 80-річчя перемоги союзників над нацизмом у Другій світовій війні. У зверненні до нації він згадав про героїзм американських солдатів та закликав шанувати памʼять загиблих.

Про це йдеться у офіційному повідомленні Білого дому.

Трамп підкреслив, що саме Сполучені Штати стали визначальною силою у розгромі нацизму після нападу на Перл-Гарбор 1941 року. За його словами, понад 250 тисяч американців віддали життя в боротьбі з нацистським режимом, і саме завдяки їхній жертві сучасний світ не опинився під владою тиранії.

Він також назвав 8 травня 1945 року — день капітуляції нацистської Німеччини — початком кінця «жорстокої й кривавої війни» та підкреслив важливість миру через силу.

«Ми будемо вимірювати наш успіх не лише битвами, які виграли, але й війнами, які завершили. Найбільшим моїм досягненням стане спадщина миротворця», — зазначив Трамп.

Він також згадав про «Покоління Великої Перемоги», яке принесло в жертву домівки та життя задля свободи на інших континентах. За його словами, США й надалі мають бути гарантами безпеки, сили, достатку і свободи.

У фіналі звернення Трамп офіційно проголосив 8 травня 2025 року памʼятним днем:

«Тому Я, Дональд Дж. Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, силою повноважень, наданих мені Конституцією та законами Сполучених Штатів, урочисто проголошую 8 травня 2025 року Днем Перемоги у Другій світовій війні», — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент США Дональд Трамп назвав ще один стимул для РФ, який допоможе покласти край війні.

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