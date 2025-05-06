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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
171
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1 хв

Трамп знову висловився про перемогу у Другій світовій війні

Зі слів Трампа, США зробили набагато більше, ніж інші країни для перемоги у Другій світовій війні.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Дональд Трамп заявив, що перемога у Другій світовій війні була досягнута тільки завдяки США. В іншому випадку, результат був би іншим.

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

«Ми виграли дві світові війни, але ніколи не приписували собі це — всі інші це роблять! У всьому світі союзники святкують нашу перемогу у Другій світовій війні. Єдина країна, яка не святкує — це Сполучені Штати Америки, і ця перемога була досягнута тільки завдяки нам», — пише Трамп.

Він підкреслив, що без США перемогу б здобули інші і нинішній світ був би іншим. Також глава Білого дому анонсував, що оголошує національне свято.

«Без Сполучених Штатів війну виграли б інші країни, і світ був би зовсім іншим. Тому я оголошую національне свято на честь перемоги в Першій світовій війні, перемир’я в якій було підписано 11 листопада 1918 року, і у Другій світовій війні, перемогу в якій було здобуто 8 травня 1945 року», — додав він.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що його країна «виграла обидві війни», а тому призначив Дні перемог у Штатах.

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Дата публікації
Кількість переглядів
171
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