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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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393
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Втрати РФ на фронті б’ють рекорди: Генштаб оновив дані

Окупанти зазнають серйозних втрат на полі бою. За останню добу РФ недорахувалася понад 1400 солдатів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Російський солдат

Російський солдат / © Associated Press

Сили оборони України ліквідували за добу 1430 російських окупантів, а також знищили три танки та понад 60 артсистеми противника.

Про це 6 травня повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 06.05.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 959 500 (+1430) осіб

  • танків — 10766 (+3)

  • бойових броньованих машин — 22416 (+5)

  • артилерійських систем — 27431 (+61)

  • РСЗВ — 1378 (+1)

  • засоби ППО — 1155

  • літаків — 372

  • гелікоптерів — 335

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 35142 (+145)

  • крилаті ракети — 3196

  • кораблі /катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 47353 (+103)

  • спеціальна техніка — 3873 (+3)

Раніше британські розвідники повідомили, що до кінця 2025 року російська окупаційна армія може встановити антирекорд за втратами особового складу у війні проти України.

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