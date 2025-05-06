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- Війна
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Втрати РФ на фронті б’ють рекорди: Генштаб оновив дані
Окупанти зазнають серйозних втрат на полі бою. За останню добу РФ недорахувалася понад 1400 солдатів.
Сили оборони України ліквідували за добу 1430 російських окупантів, а також знищили три танки та понад 60 артсистеми противника.
Про це 6 травня повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 06.05.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 959 500 (+1430) осіб
танків — 10766 (+3)
бойових броньованих машин — 22416 (+5)
артилерійських систем — 27431 (+61)
РСЗВ — 1378 (+1)
засоби ППО — 1155
літаків — 372
гелікоптерів — 335
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 35142 (+145)
крилаті ракети — 3196
кораблі /катери — 28
підводні човни — 1
автомобільної техніки та автоцистерн — 47353 (+103)
спеціальна техніка — 3873 (+3)
Раніше британські розвідники повідомили, що до кінця 2025 року російська окупаційна армія може встановити антирекорд за втратами особового складу у війні проти України.