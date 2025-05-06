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Потери РФ на фронте бьют рекорды: Генштаб обновил данные
Оккупанты терпят серьезные потери на поле боя. За последние сутки РФ недосчиталось более 1400 солдат.
Силы обороны Украины ликвидировали за сутки 1430 российских оккупантов, а также уничтожили три танка и более 60 артсистем противника.
Об этом 6 мая сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.05.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 959 500 (+1430) человек
танков — 10766 (+3)
боевых бронированных машин — 22416 (+5)
артиллерийских систем — 27431 (+61)
РСЗО — 1378 (+1)
средства ПВО — 1155
самолетов — 372
вертолетов — 335
БПЛА оперативно-тактического уровня — 35142 (+145)
крылатые ракеты — 3196
корабли /катера — 28
подводные лодки.
автомобильной техники и автоцистерн — 47353 (+103)
специальная техника — 3873 (+3)
Ранее британские разведчики сообщили, что до конца 2025 года российская оккупационная армия может установить антирекорд по потерям личного состава в войне против Украины.