Потери РФ на фронте бьют рекорды: Генштаб обновил данные

Русский солдат / © Associated Press

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Силы обороны Украины ликвидировали за сутки 1430 российских оккупантов, а также уничтожили три танка и более 60 артсистем противника.

Об этом 6 мая сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.05.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 959 500 (+1430) человек

танков — 10766 (+3)

боевых бронированных машин — 22416 (+5)

артиллерийских систем — 27431 (+61)

РСЗО — 1378 (+1)

средства ПВО — 1155

самолетов — 372

вертолетов — 335

БПЛА оперативно-тактического уровня — 35142 (+145)

крылатые ракеты — 3196

корабли /катера — 28

подводные лодки.

автомобильной техники и автоцистерн — 47353 (+103)

специальная техника — 3873 (+3)

Ранее британские разведчики сообщили, что до конца 2025 года российская оккупационная армия может установить антирекорд по потерям личного состава в войне против Украины.

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