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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Потери РФ на фронте бьют рекорды: Генштаб обновил данные

Оккупанты терпят серьезные потери на поле боя. За последние сутки РФ недосчиталось более 1400 солдат.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Русский солдат

Русский солдат / © Associated Press

Силы обороны Украины ликвидировали за сутки 1430 российских оккупантов, а также уничтожили три танка и более 60 артсистем противника.

Об этом 6 мая сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.05.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 959 500 (+1430) человек

  • танков — 10766 (+3)

  • боевых бронированных машин — 22416 (+5)

  • артиллерийских систем — 27431 (+61)

  • РСЗО — 1378 (+1)

  • средства ПВО — 1155

  • самолетов — 372

  • вертолетов — 335

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 35142 (+145)

  • крылатые ракеты — 3196

  • корабли /катера — 28

  • подводные лодки.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 47353 (+103)

  • специальная техника — 3873 (+3)

Ранее британские разведчики сообщили, что до конца 2025 года российская оккупационная армия может установить антирекорд по потерям личного состава в войне против Украины.

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