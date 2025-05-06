Россияне готовят масштабный прорыв: двум городам грозит окружение

ВСУ держат оборону / © Getty Images

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Российские оккупационные войска готовят масштабный прорыв на Донбассе и перебрасывают бригады из трех участков фронта.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что военное командование РФ передислоцировало подразделения 68-го армейского корпуса и 58-й общевойсковой армии на Торецкое направление из района Курахово и оккупированных районов на западе Запорожской области.

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По данным геолокационных карт, российские войска недавно совершили механизированную атаку в количестве взвода и продвинулись в восточной и южной частях населенного пункта Мирное (юго-западнее Торецка).

Подразделения этой бригады, вероятно, сейчас рассредоточены несколькими участками фронта. Российский блогер 4 мая отметил, что подразделения 42-й мотострелковой дивизии ВС РФ (58-я общевойсковая армия, Южный военный округ) ведут боевые действия в районах Старой Николаевки и Александрополя, а также проводят зачистки у Калинового (все населенные пункты расположены юго-западнее Торецка).

Эксперты также обратили внимание на сообщение о том, что подразделения этой дивизии по состоянию на 4 мая все еще находились в Запорожском направлении, и, вероятно, дивизия сейчас распределена между Запорожским и Торецким направлениями.

«В начале 2025 года российское военное командование усиливало наступательные операции юго-западнее Торецка подразделениями 150-й и 20-й мотострелковых дивизий (обе входят в состав 8-й общевойсковой армии, Южный военный округ). Повторное перемещение подкреплений из трех разных приоритетных участков», — констатируют в ISW.

Аналитики предполагают, что российские силы могут попытаться использовать недавние передислокации на Торецкое и восточное Покровское направления в рамках взаимосвязанной операции, направленной на ликвидацию украинского выступления юго-западнее Торецка для дальнейшего продвижения на Константиновку с юга и окружения Покровска и Мирнограда.

Ранее эксперт сообщил, когда Россия может начать свое новое наступление. Больше об этом читайте в новости.