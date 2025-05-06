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Обстрел Харькова 6 мая: десятки прилетов и пострадавшие
Оккупанты ночью атаковали Харьков ударными дронами — в городе возникли пожары, есть пострадавшие.
Ночью, 6 мая, российская армия массированно атаковала ударными беспилотниками Харьков. За два часа в городе было зафиксировано 17 попаданий в разных районах.
О последствиях сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
«Количество пострадавших в результате вражеских ударов по Харькову увеличилось до 4 человек. 59-летний и 44-летний мужчины также подверглись острой реакции на стресс. Медики оказывают всю необходимую помощь», — написал он.
Ранее сообщалось, что в Харькове раздавались взрывы.
«Два часа Харьков находился под массированной атакой вражеских боевых дронов. За это время зафиксировано 17 попаданий по городу. Под ударами находились четыре района Харькова — Шевченковский, Киевский, Холодногорский и Индустриальный. Известно о двух пострадавших», — прокомментировал мэр Харькова Игорь Терехов.