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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
396
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1 хв

Обстріл Харкова 6 травня: десятки прильотів та постраждалі

Окупанти вночі атакували Харків ударними дронами — у місті виникли пожежі, є постраждалі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Олег Синєгубов

Уночі, 6 травня, російська армія масовано атакувала ударними безпілотниками Харків. За дві години у місті було зафіксовано 17 влучень у різних районах.

Про наслідки повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

«Кількість постраждалих внаслідок ворожих ударів по Харкову збільшилась до 4 людей. 59-річний та 44-річний чоловіки також зазнали гострої реакції на стрес. Медики надають всю необхідну допомогу», — написав він.

Раніше повідомлялося, що в Харкові лунали вибухи.

«Дві години Харків перебував під масованою атакою ворожих бойових дронів. За цей час зафіксовано 17 влучень містом. Під ударами були чотири райони Харкова — Шевченківський, Київський, Холодногірський та Індустріальний. Відомо про двох постраждалих», — прокоментував міський голова Харкова Ігор Терехов.

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Дата публікації
Кількість переглядів
396
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