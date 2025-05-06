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У Харкові спалахнула пожежа на місці одного з "прильотів"
Росіяни масовано обстріляли Харків ударними дронами.
6 травня 2025 року з’явилася інформація про пожежу на місці одного з “прильотів” у Київському районі Харкова.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Інформація щодо постраждалих наразі не надходила.
“Внаслідок удару БпЛА в Київському районі Харкова вирує пожежа. Залучені в ліквідації наслідків фахівці ДСНС. Попередньо, без постраждалих”, — уточнив інформацію у повідомленні у соцмережах очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Нагадаємо, що у Харкові пролунало понад десять вибухів: містян закликають перебувати в укриттях. Росіяни завдали атаки по Харкову серією ударних дронів.