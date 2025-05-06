РФ масовано атакувала Харків: удари ворога поцілили у кілька районів міста (оновлено)

ДСНС / © ТСН.ua

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У ніч проти 6 травня 2025 року Росія масовано атакувала Харків дронами.

Про це інформує мер Харкова Ігор Терехов у повідомленні у соціальних мережах.

Зафіксовано вже три удари попередньо по Індустріальному району Харкова.

Ще один у удар, тепер вже у Холодногірському районі (попередньо). Масована атака ворожих БПЛА на місто ще триває - у повітрі фіксують ще кілька безпілотників.

Ще один вибух пролунав у Шевченківському районі.

Зафіксовано удар по Київському району.

Останні два удари — попередньо — прийшлися по Салтівському району. Інформація щодо постраждалих уточнюється

“Масована атака БПЛА триває, на Харків ще йдуть “Шахеди” — будьте обережні, за можливості перейдіть в укриття. Усі станції метро працюють у режимі бомбосховища”, — заявив Терехов.

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“Ворог вдарив по Шевченківському та Київському районах Харкова ударними безпілотниками. Інформація про постраждалих та наслідки влучання уточнюється”, — додав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Відомо, що раніше РФ вдарила по Харкову "Шахедами". Відомо про щонайменше пів сотні потерпілих мирних мешканців, серед яких 11-річна дівчинка.