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- Украина
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РФ массированно атаковала Харьков: удары врага попали в несколько районов города (обновлено)
Россияне обстреляли индустриальный район Харькова.
В ночь на 6 мая 2025 года Россия массированно атаковала Харьков дронами.
Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов в сообщении в социальных сетях.
Зафиксировано уже три удара предварительно по Индустриальному району Харькова.
Еще один удар, теперь уже в Холодногорском районе (предварительно). Массированная атака вражеских БПЛА на город еще продолжается – в воздухе фиксируют еще несколько беспилотников.
Еще один взрыв прогремел в Шевченковском районе.
Зафиксирован удар по Киевскому району.
Последние два удара – предварительно – пришлись по Салтовскому району. Информация о пострадавших уточняется
"Массированная атака БПЛА продолжается, в Харьков еще идут "Шахеды" — будьте осторожны, по возможности перейдите в укрытие. Все станции метро работают в режиме бомбоубежища", — заявил Терехов.
"Враг ударил по Шевченковскому и Киевскому районам Харькова ударными беспилотниками. Информация о пострадавших и последствиях попадания уточняется", - добавил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Известно, что ранее РФ ударила по Харькову "Шахедами".