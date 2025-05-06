РФ массированно атаковала Харьков: удары врага попали в несколько районов города (обновлено)

ГСЧС / © ТСН.ua

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В ночь на 6 мая 2025 года Россия массированно атаковала Харьков дронами.

Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов в сообщении в социальных сетях.

Зафиксировано уже три удара предварительно по Индустриальному району Харькова.

Еще один удар, теперь уже в Холодногорском районе (предварительно). Массированная атака вражеских БПЛА на город еще продолжается – в воздухе фиксируют еще несколько беспилотников.

Еще один взрыв прогремел в Шевченковском районе.

Зафиксирован удар по Киевскому району.

Последние два удара – предварительно – пришлись по Салтовскому району. Информация о пострадавших уточняется

"Массированная атака БПЛА продолжается, в Харьков еще идут "Шахеды" — будьте осторожны, по возможности перейдите в укрытие. Все станции метро работают в режиме бомбоубежища", — заявил Терехов.

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"Враг ударил по Шевченковскому и Киевскому районам Харькова ударными беспилотниками. Информация о пострадавших и последствиях попадания уточняется", - добавил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Известно, что ранее РФ ударила по Харькову "Шахедами".