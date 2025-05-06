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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ массированно атаковала Харьков: удары врага попали в несколько районов города (обновлено)

Россияне обстреляли индустриальный район Харькова.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
ГСЧС

ГСЧС / © ТСН.ua

В ночь на 6 мая 2025 года Россия массированно атаковала Харьков дронами.

Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов в сообщении в социальных сетях.

  • Зафиксировано уже три удара предварительно по Индустриальному району Харькова.

  • Еще один удар, теперь уже в Холодногорском районе (предварительно). Массированная атака вражеских БПЛА на город еще продолжается – в воздухе фиксируют еще несколько беспилотников.

  • Еще один взрыв прогремел в Шевченковском районе.

  • Зафиксирован удар по Киевскому району.

  • Последние два удара – предварительно – пришлись по Салтовскому району. Информация о пострадавших уточняется

"Массированная атака БПЛА продолжается, в Харьков еще идут "Шахеды" — будьте осторожны, по возможности перейдите в укрытие. Все станции метро работают в режиме бомбоубежища", — заявил Терехов.

"Враг ударил по Шевченковскому и Киевскому районам Харькова ударными беспилотниками. Информация о пострадавших и последствиях попадания уточняется", - добавил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Известно, что ранее РФ ударила по Харькову "Шахедами".

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