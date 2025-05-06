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Россияне ударили по плотно заселенному району Харькова: какие последствия
Россия ударила по Харькову "Шахедом".
В ночь на 6 мая 2025 года РФ нанесла удар БПЛА типа "Шахед" по центральному, плотно заселенному району Харькова .
Об этом в сообщении в социальных сетях сообщает мэр города Игорь Терехов .
В результате атаки беспилотника пылает частный дом.
Информация о возможных пострадавших уточняется.
Как сообщалось, вечером 2 мая произошла массированная атака на Харьков.
Известно, что РФ ударила по Харькову "Шахедами". Известно о полусотне пострадавших мирных жителей, среди которых 11-летняя девочка.