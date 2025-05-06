Екстрасенс попередила про наступ на ще одне місто України: що відомо

Війна в Україні / © Getty Images

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Російська армія готує наступ на ще одне місто України — такий прогноз дали карти Таро.

Про це розповіла екстрасенс Яна Пасинкова на своєму YouTube-каналі.

Нагадаємо, що астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками та передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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За її словами, ворог буде «лупити» і пробувати шукати «слабкі місця».

«Великий розрахунок на те, що „відкриють двері“ для них, тобто спробують із кимось домовитися. Налякають добряче, але зуби там обламають. І об Суми і об нашу України», — каже Пасинкова.

Раніше ми писали про те, що екстрасенс розповів, які міста України під загрозою ракетних ударів 9 травня.