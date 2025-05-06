Три знаки, яким можна розпочинати ремонт чи будівництво

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Зміст Овен Діва Козеріг

Сьогодні, 6 травня, розпочинати справи, пов'язані із землею, можна представникам усіх знаків Зодіаку, але трьом із них зірки радять зосередитися на ремонті та будівництві.

Овен

Овнам, які сьогодні отримати пристойну суму грошей просто необхідно покращити якість свого життя. Насамперед, це торкнеться їхніх домашніх умов, які давно бажають кращого — зробити хоча б косметичний ремонт не тільки можна, а й потрібно.

Діва

У Дів, які відомі своєю ощадливістю, напевно, є кошти, які вони давно відкладали на поліпшення своїх житлових умов. Настав час привести своє житло в комфортний стан, тим більше, що представники знака завжди знайдуть, що вдосконалити.

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Козеріг

Козероги — за роботою, якій присвячують дні та ночі — найчастіше не звертають уваги на стан будинку, що є плачевним. Вони б і цього разу не взялися в цьому сенсі за розум, якби хтось із друзів чи знайомих, на думку яких вони довіряють, не підняли б їх на сміх.

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