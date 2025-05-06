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Магнітна буря 6 травня: яка буде її потужність
Від початку травня сонячна активність досить висока.
У вівторок, 6 травня, фахівці прогнозують середню сонячну активність. Магнітна буря опустилася до жовтого рівня - К-індексу 3.67.
Про це стало відомо з ресурсу meteoagent, який моніторить активність Сонця.
Від 30 квітня активність Сонця підвищена. Як наслідок - фахівці фіксували потужні магнітні бурі червоного рівня. Значно послабшали вони напередодні, 5 травня. Магнітна буря була зеленого рівня.
Наголосимо, що може змінитися, бо дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
Фахівці наголошують: аби зменшити вплив магнітної бурі - варто нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.