Магнитная буря 6 мая: какая будет ее мощность

Магнитная буря.

Реклама

Во вторник, 6 мая, специалисты прогнозируют среднюю солнечную активность. Магнитная буря опустилась до желтого уровня – К-индексу 3.67.

Об этом стало известно из ресурса meteoagent, мониторящего активность Солнца.

С 30 апреля активность Солнца повышена. Как следствие – специалисты фиксировали мощные магнитные бури красного уровня. Значительно ослабли они накануне, 5 мая. Магнитная буря была зеленого уровня.

Реклама

Магнитные бури.

Отметим, что может измениться, потому что исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Специалисты отмечают: чтобы уменьшить влияние магнитной бури – стоит нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.