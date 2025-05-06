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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
2590
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря 6 мая: какая будет ее мощность

С начала мая солнечная активность достаточно высока.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря.

Во вторник, 6 мая, специалисты прогнозируют среднюю солнечную активность. Магнитная буря опустилась до желтого уровня – К-индексу 3.67.

Об этом стало известно из ресурса meteoagent, мониторящего активность Солнца.

С 30 апреля активность Солнца повышена. Как следствие – специалисты фиксировали мощные магнитные бури красного уровня. Значительно ослабли они накануне, 5 мая. Магнитная буря была зеленого уровня.

Магнитные бури.

Магнитные бури.

Отметим, что может измениться, потому что исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Специалисты отмечают: чтобы уменьшить влияние магнитной бури – стоит нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.

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Дата публикации
Количество просмотров
2590
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