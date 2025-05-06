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Магнитная буря 6 мая: какая будет ее мощность
С начала мая солнечная активность достаточно высока.
Во вторник, 6 мая, специалисты прогнозируют среднюю солнечную активность. Магнитная буря опустилась до желтого уровня – К-индексу 3.67.
Об этом стало известно из ресурса meteoagent, мониторящего активность Солнца.
С 30 апреля активность Солнца повышена. Как следствие – специалисты фиксировали мощные магнитные бури красного уровня. Значительно ослабли они накануне, 5 мая. Магнитная буря была зеленого уровня.
Отметим, что может измениться, потому что исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.
Специалисты отмечают: чтобы уменьшить влияние магнитной бури – стоит нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.