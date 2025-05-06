- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 179
- Время на прочтение
- 1 мин
Обстрел Харькова и атака беспилотников на Москву: главные новости ночи 6 мая 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 6 мая 2025 года:
Враг атаковал Одесщину ударными беспилотниками: есть жертва Читать далее –>
Полеты десятков беспилотников на Москву: россияне утверждают, что атака отбита Читать далее –>
В РФ из-за атаки неизвестных дронов закрыли ряд аэропортов Читать далее –>
РФ массированно атаковала Харьков: удары врага попали в несколько районов города (обновлено) Читать дальше –>
В Харькове возник пожар на одном из крупнейших рынков города: озвучили последствия обстрела города Читать далее –>