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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
179
Время на прочтение
1 мин

Обстрел Харькова и атака беспилотников на Москву: главные новости ночи 6 мая 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Россия

Россия / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 6 мая 2025 года:

  • Враг атаковал Одесщину ударными беспилотниками: есть жертва Читать далее –>

  • Полеты десятков беспилотников на Москву: россияне утверждают, что атака отбита Читать далее –>

  • В РФ из-за атаки неизвестных дронов закрыли ряд аэропортов Читать далее –>

  • РФ массированно атаковала Харьков: удары врага попали в несколько районов города (обновлено) Читать дальше –>

  • В Харькове возник пожар на одном из крупнейших рынков города: озвучили последствия обстрела города Читать далее –>

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