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- Украина
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Враг атаковал Одесщину ударными беспилотниками: есть жертва
Россияне ударили по Одесской области по удачным дронам.
В результате российского удара по Одесскому району 5 мая 2025 года поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры, в том числе частные жилые дома.
Об этом заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер .
В некоторых местах вспыхнули пожары, оперативно ликвидированные нашими спасателями.
В одном из домов обнаружено тело погибшего человека.
Дополнительная информация о пострадавших уточняется.
Как сообщалось, минувшей ночью россияне выпустили ракеты и дроны по Украине . В частности, армия РФ атаковала Сумщину двумя баллистическими ракетами "Искандер"-М/KN-23 из Курской области.