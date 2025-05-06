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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Время на прочтение
1 мин

Враг атаковал Одесщину ударными беспилотниками: есть жертва

Россияне ударили по Одесской области по удачным дронам.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В результате российского удара по Одесскому району 5 мая 2025 года поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры, в том числе частные жилые дома.

Об этом заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер .

В некоторых местах вспыхнули пожары, оперативно ликвидированные нашими спасателями.

В одном из домов обнаружено тело погибшего человека.

Дополнительная информация о пострадавших уточняется.

Как сообщалось, минувшей ночью россияне выпустили ракеты и дроны по Украине . В частности, армия РФ атаковала Сумщину двумя баллистическими ракетами "Искандер"-М/KN-23 из Курской области.

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