Нельзя слишком близко к забору: где лучше посадить клематис

Клематис восхищает своими яркими цветами. Это растение быстро растет и может стать настоящим украшением клумбы или фасада дома. Растут клематисы с опорой, поэтому их часто высаживают у заборов. Но есть нюанс.

Обратите внимание, что клематис не следует высаживать слишком близко от стены (менее 50 см), ведь в таком случае его корневая система не будет иметь никакого шанса на развитие и растение погибнет.

Плохо влияет на цветок также металлический забор, который под действием солнечных лучей сильно нагревается и может повредить листья растения. Если ваш забор изготовлен из металла, лучше увеличить расстояние от клематиса до него на 1 – 1,5 метров.

Очень важно высадить это растение правильно сразу, потому что клематис не любит пересадку. Цветок может даже погибнуть после такой процедуры.

Как сажать клематис: основные правила

Употребляются клематисы с разными растениями и достаточно морозостойки, поэтому с легкостью переносят украинские зимы. Где лучше посадить клематис? Выбирайте солнечное, но защищенное от ветра место. Растение любит гумусовые, плодородные почвы, умеренно влажные, но не заболоченные. Некоторые сорта лучше чувствуют себя в полутени, поэтому важно изучить особенности именно того растения, которое вы собираетесь сажать.

У корня клематисы следует слегка притенить. Для этого можно использовать мульчу. Высаживают растения, выращенные в контейнерах, с апреля по середину ноября. А прямо перед высадкой специалисты советуют погрузить контейнер в ведро с водой на 10 минут, чтобы жидкость просочилась до корней.

Сопротивление для клематисов следует устанавливать перед высадкой или сразу после этого. Если это сделать позже, можно повредить корневую систему.

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