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Не можна надто близько до паркану: де краще посадити клематис
Клематис захоплює своїми яскравими квітами. Ця рослина швидко росте і може стати справжньою окрасою клумби або фасаду будинку. Ростуть клематиси з опорою, тому їх часто висаджують біля парканів. Але є нюанс.
Зверніть увагу, що клематис не варто висаджувати надто близько від стіни (менше 50 см), адже в такому разі його коренева система не матиме жодного шансу на розвиток і рослина загине.
Погано впливає на квітку також і металевий паркан, який під дією сонячних променів сильно нагрівається і може пошкодити листя рослини. Якщо ваш паркан виготовлений із металу, краще збільшити відстань від клематиса до нього на 1-1,5 метра.
Дуже важливо висадити цю рослину правильно одразу, тому що клематис не любить пересаджування. Квітка може навіть загинути після такої процедури.
Як садити клематис: основні правила
Уживаються клематиси з різними рослинами та є досить морозостійкими, тому з легкістю переносять українські зими. Де краще посадити клематис? Обирайте сонячне, але захищене від вітру місце. Рослина полюбляє гумусові, родючі ґрунти, помірновологі, але не заболочені. Деякі сорти краще почуваються в напівтіні, тому важливо вивчити особливості саме тієї рослини, яку збираєтеся садити.
Біля кореня клематиси варто злегка притінити. Для цього можна використовувати мульчу. Висаджують рослини, вирощені в контейнерах, від квітня до середини листопада. А просто перед висаджуванням фахівці радять занурити контейнер у відро з водою на 10 хвилин, щоб рідина просочилася до коренів.
Опору для клематисів варто встановлювати перед висаджуванням або одразу після цього. Якщо зробити це пізніше, можна пошкодити кореневу систему.
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