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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Авто Тюнінг
Кількість переглядів
519
Час на прочитання
2 хв

Ця кнопка зекономить до двох літрів пального на годину

Автомобілістам краще уважно ставитися до планування поїздок і використовувати всі доступні функції навігаційних систем для оптимізації витрат палива, особливо в умовах зростання цін на пальне.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Ця кнопка зекономить до двох літрів пального на годину

Як зекономити до двох літрів пального на годину / © Unsplash

Натискання всього однієї кнопки у вашому автомобілі допоможе легко скоротити витрату пального до двох літрів на годину.

Про це пише Express.

Якщо двигун тривалий час працює на холостому ходу в заторах, це призводить до істотної перевитрати бензину або дизеля.

«Водії часто застряють у заторах на години, випадково потрапивши в локацію з обмеженим рухом. За словами експертів, активація навігатора з функцією оновлення інформації про затори перед поїздкою допоможе уникнути цих проблем». — кажуть експерти.

Водії, які користуються такою опцією, витрачають набагато менше часу і палива на поїздки, ніж ті, хто її ігнорує. Головне — налаштувати навігатор так, щоб він постійно повідомляв про труднощі на шляху вашого прямування і пропонував простіший маршрут руху на високих передачах.

Наприклад, такі навігаційні системи, як Google Maps, пропонують функцію «еко-маршруту», яка допомагає водіям уникати крутих підйомів і ділянок з інтенсивним рухом у форматі «старт-стоп», що також сприяє зниженню витрати палива.

Нагадаємо і про вмикання кондиціонеру в автівці у спеку. Як швидко та ефективно охолодити розпечений салон автомобіля в спеку? Не поспішайте вмикати кондиціонер на повну потужність.

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Дата публікації
Кількість переглядів
519
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