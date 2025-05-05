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Ця кнопка зекономить до двох літрів пального на годину
Автомобілістам краще уважно ставитися до планування поїздок і використовувати всі доступні функції навігаційних систем для оптимізації витрат палива, особливо в умовах зростання цін на пальне.
Натискання всього однієї кнопки у вашому автомобілі допоможе легко скоротити витрату пального до двох літрів на годину.
Про це пише Express.
Якщо двигун тривалий час працює на холостому ходу в заторах, це призводить до істотної перевитрати бензину або дизеля.
«Водії часто застряють у заторах на години, випадково потрапивши в локацію з обмеженим рухом. За словами експертів, активація навігатора з функцією оновлення інформації про затори перед поїздкою допоможе уникнути цих проблем». — кажуть експерти.
Водії, які користуються такою опцією, витрачають набагато менше часу і палива на поїздки, ніж ті, хто її ігнорує. Головне — налаштувати навігатор так, щоб він постійно повідомляв про труднощі на шляху вашого прямування і пропонував простіший маршрут руху на високих передачах.
Наприклад, такі навігаційні системи, як Google Maps, пропонують функцію «еко-маршруту», яка допомагає водіям уникати крутих підйомів і ділянок з інтенсивним рухом у форматі «старт-стоп», що також сприяє зниженню витрати палива.
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