Вчені дали точну відповідь: як часто потрібно мити підлогу та пилососити

В сучасному світі залишається зовсім небагато часу на часте прибирання в будинку. Тому більшість українців пилолосять і миють підлогу раз на тиждень. Чи достатньо цього для підтримки чистоти — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Що відомо про пил: для чого потрібно прибирати

Те, що люди називають пилом, насправді є твердими частинками, розміри яких коливаються від 10 до 0,01 мікрона. Коли вони менше 10 мікронів, то можуть вільно переміщуватися у просторі. Саме цей пил, що літає у повітрі, ми добре бачимо в сонячні дні. Як тільки пил досягає розміру близько 50 мікронів, то починає осідати на різноманітних поверхнях.

Сам собою пил також не з'являється. Хоча часто можна саме так і подумати. Він формується з пір'я, лупи, вовни — від життєдіяльності домашніх тварин та людини. Сюди ж потрібно додати частинки мошок та комах, які кружляють на кухні над продуктами чи в інших кімнатах над рослинами. Ще пил може формуватися з фрагментів шкіри та волосся людини, з частинок скловолокна, нейлону, паперу, тканин — все це ми використовуємо в побуті.

Найнеприємніше в цьому те, що у пилу живуть пилові кліщі, які настільки маленькі, що практично невидимі для людського ока. Вони живуть у кожній квартирі чи приватному будинку. Для людини дуже небезпечними вважаються відходи їхньої життєдіяльності.

Ще одна небезпека криється в тому, що порошинки здатні вбирати в себе практично будь-які речовини, які можуть потрапити до приміщення. Тому нерідко серед них міститься майже вся таблиця Менделеєва.

Як часто потрібно прибирати: що кажуть вчені

Вченими було проведено окреме дослідження, під час якого вивчали стан кількох тисяч квартир. Як показав аналіз, завдяки вологому прибиранню дійсно можна значно знизити кількість пилових частинок, які літають у повітрі. Проте вже через три дні їхнє число знову повертається до початкового значення.

Тобто, за результатами дослідження, прибирати в квартирі або будинку потрібно двічі на тиждень. І прибирання включає в себе використання пилососу, миття підлоги і протирання пилу на всіх поверхнях. Особливо важливо це в тому разі, коли в домі живуть маленькі діти, домашні тварини.

Чому не варто мити підлогу або пилососити щодня

За словами мікробіолога Джейсона Тетро, не варто надто захоплюватися прибиранням і оголошувати війну всім мікроорганізмам, які живуть в вашому будинку. Все тому, що життя у стерильних умовах потрібне лише людям з дуже ослабленим імунітетом. Всім іншим присутність в навколишньому повітрі невеликої частинки мікробів навіть корисна.

Особливо це правило стосується дітей. Адже так їхній організм вчить імунітет зустрічатися з різними факторами зовнішньої загрози і правильно реагувати на них.

Рекомендації фахівців щодо прибирання

Міняти постільну білизну рекомендовано хоча б один раз на тиждень, але в крайньому разі можна один раз на два тижні. Наволочки на подушках по можливості краще змінювати частіше. Раковини дезінфікуються та чистяться щодня, навіть якщо на вигляд вони чисті. Раз на тиждень — оброблення спеціальними засобами. Раз на тиждень килими ретельно обробляються щіткою. Пилолосити потрібно за потреби — якщо немає сильного забруднення, можна перенести на наступний тиждень. Підлога в спальні та інших кімнатах миється 1-2 рази на тиждень, а ось на кухні частіше. Влітку краще мити підлогу частіше, а взимку дозволено рідше. Ванна або душова кабіна очищається не рідше одного разу на 2 тижні, але щоб не з'являлася цвіль скло, штори та фіранки промиваються раз на тиждень. Кухонні рушники змінюють 1-2 рази на тиждень, а ось рушники для душу/ванни — раз на 7-10 днів чи по мірі забруднення. Дверні ручки протирають не рідше разу на тиждень, особливо, якщо це двері на кухню, в туалет чи ванну кімнату.

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