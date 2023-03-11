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Вчені дали точну відповідь: як часто потрібно мити підлогу та пилососити

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
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Вчені дали точну відповідь: як часто потрібно мити підлогу та пилососити

Як часто потрібно прибирати, щоб було дійсно чисто? / Фото: Pexels

В сучасному світі залишається зовсім небагато часу на часте прибирання в будинку. Тому більшість українців пилолосять і миють підлогу раз на тиждень. Чи достатньо цього для підтримки чистоти — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Що відомо про пил: для чого потрібно прибирати

Те, що люди називають пилом, насправді є твердими частинками, розміри яких коливаються від 10 до 0,01 мікрона. Коли вони менше 10 мікронів, то можуть вільно переміщуватися у просторі. Саме цей пил, що літає у повітрі, ми добре бачимо в сонячні дні. Як тільки пил досягає розміру близько 50 мікронів, то починає осідати на різноманітних поверхнях.

Сам собою пил також не з'являється. Хоча часто можна саме так і подумати. Він формується з пір'я, лупи, вовни — від життєдіяльності домашніх тварин та людини. Сюди ж потрібно додати частинки мошок та комах, які кружляють на кухні над продуктами чи в інших кімнатах над рослинами. Ще пил може формуватися з фрагментів шкіри та волосся людини, з частинок скловолокна, нейлону, паперу, тканин — все це ми використовуємо в побуті.

Найнеприємніше в цьому те, що у пилу живуть пилові кліщі, які настільки маленькі, що практично невидимі для людського ока. Вони живуть у кожній квартирі чи приватному будинку. Для людини дуже небезпечними вважаються відходи їхньої життєдіяльності.

Ще одна небезпека криється в тому, що порошинки здатні вбирати в себе практично будь-які речовини, які можуть потрапити до приміщення. Тому нерідко серед них міститься майже вся таблиця Менделеєва.

Як часто потрібно прибирати: що кажуть вчені

Вченими було проведено окреме дослідження, під час якого вивчали стан кількох тисяч квартир. Як показав аналіз, завдяки вологому прибиранню дійсно можна значно знизити кількість пилових частинок, які літають у повітрі. Проте вже через три дні їхнє число знову повертається до початкового значення.

Тобто, за результатами дослідження, прибирати в квартирі або будинку потрібно двічі на тиждень. І прибирання включає в себе використання пилососу, миття підлоги і протирання пилу на всіх поверхнях. Особливо важливо це в тому разі, коли в домі живуть маленькі діти, домашні тварини.

Чому не варто мити підлогу або пилососити щодня

За словами мікробіолога Джейсона Тетро, не варто надто захоплюватися прибиранням і оголошувати війну всім мікроорганізмам, які живуть в вашому будинку. Все тому, що життя у стерильних умовах потрібне лише людям з дуже ослабленим імунітетом. Всім іншим присутність в навколишньому повітрі невеликої частинки мікробів навіть корисна.

Особливо це правило стосується дітей. Адже так їхній організм вчить імунітет зустрічатися з різними факторами зовнішньої загрози і правильно реагувати на них.

Рекомендації фахівців щодо прибирання

  1. Міняти постільну білизну рекомендовано хоча б один раз на тиждень, але в крайньому разі можна один раз на два тижні. Наволочки на подушках по можливості краще змінювати частіше.
  2. Раковини дезінфікуються та чистяться щодня, навіть якщо на вигляд вони чисті. Раз на тиждень — оброблення спеціальними засобами.
  3. Раз на тиждень килими ретельно обробляються щіткою. Пилолосити потрібно за потреби — якщо немає сильного забруднення, можна перенести на наступний тиждень.
  4. Підлога в спальні та інших кімнатах миється 1-2 рази на тиждень, а ось на кухні частіше. Влітку краще мити підлогу частіше, а взимку дозволено рідше.
  5. Ванна або душова кабіна очищається не рідше одного разу на 2 тижні, але щоб не з'являлася цвіль скло, штори та фіранки промиваються раз на тиждень.
  6. Кухонні рушники змінюють 1-2 рази на тиждень, а ось рушники для душу/ванни — раз на 7-10 днів чи по мірі забруднення.
  7. Дверні ручки протирають не рідше разу на тиждень, особливо, якщо це двері на кухню, в туалет чи ванну кімнату.

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Дата публікації
Перегляди
3434
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