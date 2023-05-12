Полностью "захватят" участок: семь растений, которые не стоит сажать у дома

Бамбук

Это растение может очень быстро расти – до 75 см в сутки, поэтому быстро занимает все новые и новые территории. А еще бамбук довольно сложно выкорчевать. В природе почти все эти растения доходят до больших размеров, со временем начинают деревянеть. Взрослый бамбук может достигать 35-50 м в высоту. В настоящее время бамбук считается одним из самых быстрорастущих растений на планете. Если же вы все-таки хотите вырастить на своем участке это растение, специалисты советуют остановиться на кустистом виде. Он практически не расползается по саду.

Мята

Если это растение облюбует ваш сад, проблем не оберетесь. Она достаточно быстро разрастается, поэтому лучше ее выращивать в отдельной емкости. Также место высадки этого растения можно ограничить барьером из плиток или камней, чтобы сдерживать быстрое разрастание корневища. Есть еще один вариант — закопать в грунт старое ведро без дна, в котором будет расти мята. Но в этом случае вам придется время от времени пересаживать кустики, потому что корнями не будет хватать места в ведре.

Волчьи ягоды

Это вечнозеленый кустарник, впитывающий в себя все полезные вещества. Поэтому на участках, где растут волчьи ягоды, другие растения просто не смогут развиваться. Также все части этого растения содержат опасные токсины, но наиболее опасной считается зрелая ягода.

Молочай острый

Это тропическое растение, которое раньше росло только в Африке и на Мадагаскаре. Но впоследствии она расселилась по всему миру и приспособилась к любому остатку или почве. Название свое молочай получил из-за белого ядовитого вещества, которое выделяется после повреждения листьев. Главная опасность этих растений заключается в том, что они могут произрастать высокими как деревья (до 20 м в высоту) и не дают развиваться другим растениям.

Глициния китайская

Хотя это растение смотрится очень красиво и декоративно, но оно может быстро "убить" всю остальную растительность на участке, в том числе и крепкие деревья. Практически все виды глицинии морозостойки. Китайская, к примеру, выдерживает морозы до -20 градусов. Потому она себя неплохо чувствует в украинском климате.

Дербенник ивнистый (Плакун-трава)

Хотя это растение не требует особого ухода и прекрасно растет при любых условиях, лучше сразу избавиться от него и не выращивать в своем саду. Дело в том, что плакун-трава уносит себе все вещества из почвы, поэтому другие растения просто не могут развиваться и погибают. Еще одна проблема состоит в том, что дербенник быстро разрастается из-за корней и семян.

Кампсис укорененный

Эта декоративная лиана смотрится очень ярко и интересно, ее не стоит сажать возле любых построек. Дело в том, что ее корни способны прорваться под фундамент, а стебли быстро заплетут весь дом. Избавиться от взрослого кампсиса довольно сложно.

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