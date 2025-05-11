Россия атакует Украину ударными БпЛА: карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

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Российские захватчики в ночь на 11 мая атакуют Украину ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении мониторинговых каналов.

Сообщается, что пуски ударных БпЛА произошли из Приморско – Ахтарска, района Бердянска, района Гвардейского (Крым), а также из Смоленской области РФ.

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В настоящее время тревога объявлена в Запорожской области.

"Угроза ударных беспилотников по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога", - сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

Ранее сообщалось, что в заявлении американского президента Дональда Трампа говорилось, что США призывают в идеале к 30-дневному безоговорочному прекращению огня .

Мы ранее информировали, что российский диктатор Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле, прерванные в 2022 году .

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