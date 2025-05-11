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Россия атакует Украину ударными БпЛА: карта тревог
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 11 мая атакуют Украину ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом говорится в сообщении мониторинговых каналов.
Сообщается, что пуски ударных БпЛА произошли из Приморско – Ахтарска, района Бердянска, района Гвардейского (Крым), а также из Смоленской области РФ.
В настоящее время тревога объявлена в Запорожской области.
"Угроза ударных беспилотников по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога", - сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.
Ранее сообщалось, что в заявлении американского президента Дональда Трампа говорилось, что США призывают в идеале к 30-дневному безоговорочному прекращению огня .
Мы ранее информировали, что российский диктатор Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле, прерванные в 2022 году .