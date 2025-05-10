Чмут объяснил, о каком перемирии может идти речь: подробности

Тарас Чмут

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Глава благотворительного фонда «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что допускает возможность перемирия в войне между Украиной и Россией.

Об этом он рассказал в интервью военной журналистке Наталье Нагорной.

По словам Чмута, кратковременные остановки боевых действий не следует называть полноценным перемирием.

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«Я допускаю, что может произойти перемирие на какой-нибудь временной промежуток. Три дня – это не перемирие, это так, перекурит, автомат почистит и так далее. Все, что меньше 30 дней, не надо считать перемирием», — сказал он.

Кратковременные остановки боев , по его словам, это тактические паузы , которые могут возникать по разным причинам, но не должны вводить в заблуждение общество.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЧМУТ: Перемирие на 30 дней — ловушка! Теряем 50 км в неделю! Где будут новые горячие точки?

Напомним, по словам Чмута, Украина испытывает серьезные последствия снижения оперативности передачи разведданных со стороны США. Он добавил, что поставки систем ПВО, в частности, Patriot, и ракет к ним являются важным фактором в сдерживании воздушных атак России.

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