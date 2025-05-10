Сколько лет есть у россиян для войны: Чмут дал ответ

Глава фонда «Вернись живым» Тарас Чмут / © Украинская правда

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Глава фонда «Повернись живим» Тарас Чмут рассказал, сколько лет есть у россиян для войны.

Об этом Чмут сказал в интервью военной корреспондентке Натальи Нагорной.

«У россиян нет 10 лет», — отметил он.

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Отвечая на вопрос Нагорной, сколько времени есть у России, Чмут отметил, что все зависит от многих факторов.

«Все зависит от многих факторов: мировых геополитических, экономических и так далее. От силы или слабости их союзников, силы или слабости наших союзников. Оно не так-то просто. Никто не знает, сколько», — подытожил глава фонда «Повернись живим».

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЧМУТ: Перемирие на 30 дней — ловушка! Теряем 50 км в неделю! Где будут новые горячие точки?